02 июня 2025, 08:33

Фото: iStock/ Ideas_Studio

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Торецкое направление Краснолиманское направление Часовоярское направление



Курская область

Сумское направление

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Торецкое направление

Краснолиманское направление

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Часовоярское направление