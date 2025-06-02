Наступление ВС РФ по всем фронтам, окружение позиций ВСУ на Краснолиманском участке: последние новости СВО на 2 июня
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
За минувшие сутки ВСУ предприняли новые попытки прорыва российской границы на двух участках фронта: в районе Тёткино и Глушково. Враг пытался прорваться в Тёткино из Рыжевки и Искрисковщины. Российские военные успешно отразили все атаки, не позволив противнику пересечь границу. Большая часть живой силы ВСУ была уничтожена в результате комплексного огневого поражения, остальные сбежали вглубь украинской территории.
Сумское направление
ВС РФ продолжают теснить противника в приграничных районах, стремительно продвигаясь к областному центру Сумской области. Поступают сообщения о взятии под полный контроль сёл Алексеевка и Кондратьевка. Российские войска наступают в направлении Малой Корчаковки, сражаясь за населённые пункты Новониколаевка и Кондратовка. Линия фронта медленно подходит к центру Сум, остается менее 18 километров. В Юнаковке ВС РФ переместились в южную часть населённого пункта и заканчивают вытеснять противника из села.
Также российские войска продвигаются в направлении села Мирополье, откуда украинские военные запускают беспилотные летательные аппараты по логистическим маршрутам российской наступающей группировки. Захват Мирополья позволит значительно облегчить дальнейшее продвижение российских штурмовых групп.
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Торецкое направление
В южной части населённого пункта Полтавка продолжаются боевые действия. В то же время в Яблоновке российские вооружённые силы, удерживая позиции на западе, ведут напряжённые бои за дальнейшее продвижение. По информации из оперативных источников, село Заря было освобождено, что даёт возможность окружить группировку ВСУ на линии Заря — Романовка.
На восточном участке фронта освобождён населённый пункт Дылеевка. Российские войска успешно продвигаются вдоль реки Баламутка, вытесняя противника из опорных пунктов. Кроме того, ВС РФ атаковали позиции украинских войск в районе Белой Горы и в настоящее время проводят зачистку так называемого «кармана» в районе посёлков Дачное и Дылеевка.
Краснолиманское направление
На участке фронта в районе Краснолиманска российские военные проводят операцию по окружению села Зелёное Поле с двух сторон. На северо-западе от села Редкодуб российские войска успешно провели зачистку территории. Теперь они продвигаются южнее, в направлении Карповки. Основной задачей в настоящее время является создание условий для дальнейшего освобождения территории и окружения позиций ВСУ в этом районе.
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Часовоярское направление
В окрестностях населённого пункта Часов Яр российские войска продолжают продвигаться в западном направлении от села Калинино. В самом городе были достигнуты успехи в районе улицы Шевченко и на шахте «Блок-9». Российские военные наносят удары по позициям ВСУ перед селом Предтечино, а также по объектам военной инфраструктуры внутри населённого пункта. Согласно поступающим с мест данным, российские беспилотники уже атакуют Константиновские дачи, что свидетельствует о расширении зоны контроля РФ на этом участке.