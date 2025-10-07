Достижения.рф

Верховный суд поддержал Козловского в деле против Бородина

ВС РФ встал на сторону Данилы Козловского в деле о защите чести и достоинства
Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Верховный суд признал законным решение о защите чести и достоинства актера Данилы Козловского в иске к главе Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину. Об этом сообщили в пресс‑службе суда. Данные приводит «Газета.ру».



Таким образом суд поддержал позицию Козловского и отклонил апелляцию Бородина на вердикт московского суда, который признал публикации главы ФПБК в Telegram порочащими актера и присудил ему компенсацию морального вреда.

Напомним, в апреле 2023 года Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с указанием, что после начала СВО Козловский уехал в США, а затем вернулся в Россию для выступлений в Москве и Петербурге.

Глава ФПБК потребовал проверить актера на предмет финансирования ВСУ в связи с дружбой с иноагентом. Козловский в свою очередь заявил, что не имеет второго гражданства, выезжал в США, чтобы навестить ребенка, и опроверг обвинения в критике российских властей.

Никита Кротов

