Верховный суд поддержал Козловского в деле против Бородина

07 октября 2025, 17:30

ВС РФ встал на сторону Данилы Козловского в деле о защите чести и достоинства

Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Верховный суд признал законным решение о защите чести и достоинства актера Данилы Козловского в иске к главе Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину. Об этом сообщили в пресс‑службе суда. Данные приводит «Газета.ру».