Верховный суд поддержал Козловского в деле против Бородина
Верховный суд признал законным решение о защите чести и достоинства актера Данилы Козловского в иске к главе Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину. Об этом сообщили в пресс‑службе суда. Данные приводит «Газета.ру».
Таким образом суд поддержал позицию Козловского и отклонил апелляцию Бородина на вердикт московского суда, который признал публикации главы ФПБК в Telegram порочащими актера и присудил ему компенсацию морального вреда.
Напомним, в апреле 2023 года Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с указанием, что после начала СВО Козловский уехал в США, а затем вернулся в Россию для выступлений в Москве и Петербурге.
Глава ФПБК потребовал проверить актера на предмет финансирования ВСУ в связи с дружбой с иноагентом. Козловский в свою очередь заявил, что не имеет второго гражданства, выезжал в США, чтобы навестить ребенка, и опроверг обвинения в критике российских властей.
Читайте также: