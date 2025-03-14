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Полное исчерпывание запасов ракет ATACMS у военных стало серьезным ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Military Watch Magazine.
«Истощение арсенала ATACMS значительно бьет по украинским военным возможностям из-за важности этих ракет», — обратили внимание авторы материала.
Журналисты подчеркнули, что поставить новые ракеты Киеву будет сложно из-за ограниченных возможностей Соединенных Штатов Америки по их производству.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что на Украине закончились запасы американских тактических ракет ATACMS производства.
«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS)», — отмечалось в сообщении.
Уточнялось, что Штаты предоставили Киеву менее 40 ракет, которые закончились уже в конце января.
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