MWM: исчерпывание арсенала ATACMS стало серьезным ударом для армии Украины

Семен Слепаков* всегда открыто высмеивал актуальные темы, но о своей личной жизни предпочитал не распространяться. О расставании с супругой Кариной он сообщил только спустя почти год. Впервые о разводе юмориста заговорила Ксения Собчак весной 2019 года, однако позже она признала свою ошибку и заявила, что Слепаков* по-прежнему счастлив с Кариной Аванесян.