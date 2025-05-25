Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках со стороны ВСУ

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Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках со стороны ВСУ и нацбатальона «Азов»*. Об этом солдаты рассказали «Известиям».
«Бригада „Азов“* издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — рассказал солдат в видео, опубликованном telegram-каналом издания.
К тому же украинские военные прибегали к пыткам и к психологическому давлению в сторону российских солдат. По признанию одного из офицеров, о пытках он даже не хочет вспоминать.
«Зверски, зверски избивали, унижали. Так, что даже вспоминать не хочу», — рассказал солдат.
Как оказалось, вернувшиеся на родину военные находились в украинском плену от нескольких месяцев до полутора лет.
Напомним, что в ходе переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». На данный момент РФ вернула 577 военнослужащих и 120 мирных жителей. Как правило, последние являются жителями Курской области, которых ВСУ пленили во время вторжения в регион.
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Иван Мусатов