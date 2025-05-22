Глава Беловского района Курской области Волобуев снова попал под атаку ВСУ

глава Беловского района Курской области Николай Волобуев (Фото: Telegram, @@Hinshtein)
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас Волобуев находится в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, Николай Волобуев в четвёртый раз попадает под атаку. Недавно глава Беловского района получил контузию, когда развозил хлеб жителям региона.
Читайте также:
Массированная атака БПЛА, прорыв диверсантов, штурм границы в Курской области: последние новости СВО
Беспилотник врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле
Над регионами России за ночь сбили 105 украинских беспилотников
«Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу. Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим», — написал врио губернатора Курской области.Напомним, что президент России Владимир Путин посетил Курскую область 20 мая. Это первый его визит с момента полного освобождения региона от украинских боевиков. Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также с волонтёрами в гуманитарном штабе.
Читайте также:
Массированная атака БПЛА, прорыв диверсантов, штурм границы в Курской области: последние новости СВО
Беспилотник врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле
Над регионами России за ночь сбили 105 украинских беспилотников
Анастасия Чубина