Российские вооружённые силы продолжают активные наступательные действия на ключевых участках линии соприкосновения в рамках специальной военной операции. На 1183-й день боевых действий отмечаются значительные успехи в нескольких направлениях, включая продвижение в Днепропетровской области, укрепление позиций на Покровском и Торецком фронтах, а также отражение атак со стороны ВСУ в приграничных районах. Подробности — в материале «Радио 1».