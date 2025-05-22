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Глава Беловского района Курской области Волобуев снова попал под атаку ВСУ

Хинштейн: ВСУ атаковали машину главы Беловского района Курской области Волобуева
глава Беловского района Курской области Николай Волобуев (Фото: Telegram, @@Hinshtein)

глава Беловского района Курской области Николай Волобуев (Фото: Telegram, @@Hinshtein)

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас Волобуев находится в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, Николай Волобуев в четвёртый раз попадает под атаку. Недавно глава Беловского района получил контузию, когда развозил хлеб жителям региона.
«Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу. Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим», — написал врио губернатора Курской области.
Напомним, что президент России Владимир Путин посетил Курскую область 20 мая. Это первый его визит с момента полного освобождения региона от украинских боевиков. Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также с волонтёрами в гуманитарном штабе.

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#курская область
#вс рф
Массированная атака БПЛА, прорыв диверсантов, штурм границы в Курской области: последние новости СВО
22 мая 2025, 09:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские вооружённые силы продолжают активные наступательные действия на ключевых участках линии соприкосновения в рамках специальной военной операции. На 1183-й день боевых действий отмечаются значительные успехи в нескольких направлениях, включая продвижение в Днепропетровской области, укрепление позиций на Покровском и Торецком фронтах, а также отражение атак со стороны ВСУ в приграничных районах. Подробности — в материале «Радио 1».

Массированная атака ВСУ

Вооружённые силы Украины осуществили масштабную атаку на российские регионы. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, с полуночи до 5:30 были уничтожены 105 украинских дронов силами противовоздушной обороны. Вечером 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 77 беспилотников украинского производства.

В ведомстве отметили, что 42 дрона были сбиты над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, девять — над Московской областью. Кроме того, восемь беспилотников ликвидировали над Орловской областью, два — над Калужской областью, а по одному — над Рязанской и Тульской областями.

Курская область

За последние сутки на Тёткинском и Глушковском направлениях российские силы нанесли комплексные огневые удары по позициям ВСУ, не допустив их прорыва на территорию России. Противник, осознавая создание российской «полосы безопасности» в Сумской области, начал возводить оборонительные сооружения, однако эти попытки пресекаются ударами артиллерии и FPV-дронов.

Одна из атак ВСУ была зафиксирована в районе Тёткино, где пехота на квадроциклах пыталась продвинуться к местному кладбищу. Группа попала в засаду и была полностью уничтожена российскими силами. Небольшие группы ВСУ, уцелевшие после атак, прячутся в посадках и вдоль реки Сейм, но не могут закрепиться. В окрестностях села Рыжевка разведка обнаружила две боевые группы ВСУ на трёх квадроциклах. Операторы FPV-дронов быстро ликвидировали эту угрозу.

Ещё одна группа из 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попыталась занять позиции в лесном массиве у Бессаловки, но артиллерийский удар уничтожил большую часть подразделения. Уцелевшие боевики отступили вглубь украинской территории.
Фото: iStock/ MikeMareen

Херсонское направление

На Херсонском направлении обстановка остается стабильной, без значительных изменений. Основное внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов, которые активно применяются для точечных ударов по объектам ВСУ. Российские дроны эффективно поражают технику, огневые позиции и склады противника, что минимизирует риски для личного состава.

Запорожское направление

На Запорожском участке, от Каменского до Малой Токмачки, продолжаются позиционные бои. Обе стороны активно ведут артиллерийскую и дроновую работу, стремясь укрепить свои позиции. Российские войска сохраняют инициативу, нанося удары по укрепрайонам и логистическим узлам ВСУ, что ограничивает маневренные возможности противника.

Часовоярское направление

В Часов Яре продолжаются позиционные бои в пределах города. Российские войска методично разрушают оборонительные укрепления ВСУ, используя артиллерию, дроны и авиацию. Несмотря на упорное сопротивление, противник постепенно теряет контроль над ключевыми позициями, что может создать условия для дальнейшего наступления.

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Купянское направление

На Купянском направлении фиксируются локальные боестолкновения. Российские войска проводят разведку боем, выявляя слабые места в обороне ВСУ, и наносят точечные удары по позициям противника. Существенных изменений линии фронта пока не наблюдается, однако ситуация остается напряженной.

Харьковское направление

На Харьковском направлении обстановка остаётся стабильно сложной для Вооружённых сил Украины. Российские войска продолжают наступление в сторону села Волчанские Хутора, расположенного восточнее Волчанска. Постепенное вытеснение украинских сил из этого региона усиливает давление на них, и они теряют позиции под ударами российских штурмовиков.

Сумское направление

В Сумской области ВСУ предприняли несколько попыток прорыва государственной границы в районах Тёткино и Нового Пути, однако все эти атаки были успешно отбиты российскими силами. Российские войска практически освободили село Локня и вышли к окраинам Юнаковки. Бои продолжаются в Водолагах и Беловодах, где российские силы расширяют свои контролируемые территории, создавая санитарную зону вдоль границы.

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#сво
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Беспилотник врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле
Baza: Беспилотник врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле
22 мая 2025, 09:14

Фото: iStock/Naypong

Дрон врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Во время массированной атаки беспилотников один из них повредил дом на улице Металлургов. Серьезные повреждения получила одна из квартир на пятом этаже. Согласно предварительной информации, в момент атаки людей в ней не было.




Жильцов поврежденного дома эвакуировали. На данный момент они находятся в пункте временного размещения.

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#дома
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#рф
#пво
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Над регионами России за ночь сбили 105 украинских беспилотников
22 мая 2025, 08:20

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 105 украинских дронов над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 35 беспилотников было ликвидировано над территорией Московского региона, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Тульской областью, девять — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью, по три БПЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей и один — над территорией Брянской области. Иных подробностей в Минобороны ​России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#дрон
#беспилотник
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Собянин: Ночью силы ПВО Минобороны сбили не менее 26 БПЛА, летевших на Москву
22 мая 2025, 06:52

Фото: iStock/Naypong

В ночь с 21 на 22 мая силы ПВО уничтожили не менее 26 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Последнее обновление на данный момент поступило в 5:30 утра по московскому времени, когда Собянин подтвердил отражение атаки трех дронов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечал он в ночное время.
Активные атаки БПЛА велись и 21 мая. Тогда сообщалось, что силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА, которые двигались в сторону столицы.

Вечером 21 мая стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом.

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Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками РФ
22 мая 2025, 04:28

Андрей Мордвичёв (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым главнокомандующим Сухопутными войсками России. Церемония вручения штандарта и представления личному составу прошла под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщило издание «Красная звезда».
Белоусов отдельно выделил боевой опыт Мордвичева.

«Министр обороны Российской Федерации особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции"», — отмечается в статье.
В частности, под командованием Мордвичева группировка «Центр» добилась значимых успехов на СВО, включая освобождение Авдеевки в ДНР, которую ВСУ планировали укрепить как неприступный рубеж.

Ранее пост главкома занимал Олег Салюков, перешедший на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.

В ночь с 21 на 22 мая сообщалось, что в Туле было зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. На месте происшествия работают оперативные службы.

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