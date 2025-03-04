«Верю, надеюсь и жду»: Даная Пригожина пишет послания пропавшему на СВО мужу

Скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отсрочил возможное перемирие на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, напомнив о том, что американский сенатор от Демпартии Джим Хаймс накануне встречи в Овальном кабинете посоветовал главе киевского режима «показать средний палец» Трампу.