«Верю, надеюсь и жду»: Даная Пригожина пишет послания пропавшему на СВО мужу

Фото: iStock/razihusin
Дочь Иосифа Пригожина Даная уже больше года ждет возвращения мужа с СВО. Евгений числится пропавшим без вести с декабря 2023 года.
«Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел. Так многое хочется сказать», — написала Даная в соцсети.
Подписчики поддерживают девушку и призывают ее поменьше думать о плохом и все свое внимание посвятить сыну.
Ранее Даная рассказала, что ее супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок, и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Уже более года о мужчине нет никакой информации. Он числится пропавшим без вести.
Читайте также:
«Год, конечно, шансов мало»: Иосиф Пригожин подтвердил пропажу зятя в зоне СВО
Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути домой из госпиталя
Многодетный отец из Зеленодольска во второй раз отправился на СВО
Элина Позднякова