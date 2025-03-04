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«Верю, надеюсь и жду»: Даная Пригожина пишет послания пропавшему на СВО мужу

Даная Пригожина верит в возвращение мужа, пропавшего без вести на СВО
Фото: iStock/razihusin

Фото: iStock/razihusin

Дочь Иосифа Пригожина Даная уже больше года ждет возвращения мужа с СВО. Евгений числится пропавшим без вести с декабря 2023 года.
«Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел. Так многое хочется сказать», — написала Даная в соцсети.

Подписчики поддерживают девушку и призывают ее поменьше думать о плохом и все свое внимание посвятить сыну.

Ранее Даная рассказала, что ее супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок, и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Уже более года о мужчине нет никакой информации. Он числится пропавшим без вести.

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США приостановили военную помощь Киеву в 4:30 по Москве
04 марта 2025, 11:46

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Военная поддержка Украине со стороны США прекращена во вторник, в 4:30 по московскому времени. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Поставки на Украину были прекращены около 3.30 утра (4.30 мск)», — сказано в материале.

В минувшую пятницу, 28 февраля, во время переговоров в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора. Глава киевского режима «нападал» на республиканцев в Овальном кабинете, в то время как те указали ему на неуважительное отношение к США. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, к чему в США призвали Зеленского.

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Стало известно, как повлиял скандал Трампа и Зеленского на перспективы мира на Украине
Эксперт Светов: скандал Трампа с Зеленским отсрочил перемирие на Украине
04 марта 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отсрочил возможное перемирие на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, напомнив о том, что американский сенатор от Демпартии Джим Хаймс накануне встречи в Овальном кабинете посоветовал главе киевского режима «показать средний палец» Трампу.
«Президент Украины это и сделал. А теперь как отреагирует Трамп на эту ситуацию, нужно подождать и посмотреть. Вполне возможно, что Зеленский отступит и сделка по редкоземельным металлам не состоится, но это не имеет никакого значения. Главное, что перспективы мира на Украине, сейчас они отодвинуты», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь политолог Антон Орлов обратил внимание на другой аспект встречи Зеленского с Трампом. В разговоре с RT аналитик указал, что, несмотря на полную осведомленность американцев в функционировании экономики Украины и подробном списке потерь ВСУ, глава киевского режима все равно решил развязать спор, что делает его «чужим человеком» в мире политики.
«Зеленский как будто имеет отдаленное представление, как собирается информация для лидеров крупных государств... Но он решил сознательно в беседе проявить агрессию с подачей: «А вас у нас не было», — заявил Орлов.
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Маск призвал Зеленского уехать в нейтральную страну взамен на амнистию
04 марта 2025, 11:42

Владимир Зеленский

Американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского отказаться от власти, уехать из Украины в нейтральную страну, а взамен получить амнистию.
Так, Маск согласился с постом в соцсети Х, в котором говорилось о том, что Зеленский знает, что его власть закончится сразу, как завершится конфликт.

«Как бы неприятно это ни было, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго, вероятно, намекая на Зеленского.

Ранее Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго. Он подчеркнул, что такого человека долго слушать не будут. По словам американского лидера, Россия готова заключить мир, этого же хочет и украинский народ.

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Глава МИД Японии счел неприемлемым запрет на въезд в Россию
04 марта 2025, 11:31

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Глава японского МИДа Такэси Ивая, которому запретили въезд в Россию, считает неприемлемым такое решение Москвы. Вместе с тем министр считает поддержание коммуникаций с российской стороной важным моментом.
«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию. Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией. С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]. <...> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями», — сказал Ивая.
Он подчеркнул, что меры со стороны Японии в отношении России были приняты на фоне украинского конфликта.

Накануне в МИД РФ заявили, что въезд в страну запрещен девяти гражданам Японии в качестве ответа на японские санкции.

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В ЕС подготовили неприятный сюрприз для Украины
Politico: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии
04 марта 2025, 11:04

Фото: istockphoto/makaule

Евросоюз приостановил разработку очередного пакета военной поддержки для Украины на сумму в 20 миллиардов евро из-за Будапешта. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.
«Ожидайте, что Венгрия возьмет на себя вину за заморозку увеличения помощи Киеву. Будапешт может быть более согласен с более широким усилением обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине», — сказано в материале.
Таким образом венгерская сторона сорвала план по Украине, предложенный главным евродипломатом Каей Каллас после остановки американских оружейных поставок. Упоминание про пакет помощи для Киева вырезали из финальной версии документа, который обсудят перед запланированным 6 марта саммитом.

Ранее сообщалось, в чем в США обвинили европейских лидеров.

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