Раненый боец СВО из Екатеринбурга пропал по пути домой из госпиталя

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Участник специальной военной операции Евгений Г. из Екатеринбурга пропал без вести во время возвращения домой из госпиталя. По информации источника Ura.ru, мужчина проходил лечение в Чите после ранения, полученного на фронте.
Выписавшись в конце февраля, он договорился о поездке через сервис BlaBlaCar, но связь с ним прервалась на расстоянии около 600 километров от родного города.
Отмечается, что ранее подобных случаев с Евгением не происходило, а проблем с алкоголем у него не наблюдалось. Полиция начала розыскные мероприятия, проверяя все возможные версии исчезновения.
Ранее сообщалось, что Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.
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«В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга», — передает Ura.ru слова источника.С тех пор телефон пропавшего бойца СВО недоступен, а семья, не дождавшись вестей, обратилась в правоохранительные органы.
Отмечается, что ранее подобных случаев с Евгением не происходило, а проблем с алкоголем у него не наблюдалось. Полиция начала розыскные мероприятия, проверяя все возможные версии исчезновения.
Ранее сообщалось, что Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.
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Мария Моисеева