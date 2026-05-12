Ветеран СВО из Орехово-Зуева Амаров выиграл турнир по силовому спорту в Минске

12 мая 2026, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Ветеран спецоперации из Орехово-Зуева Магамед Амаров занял первое место в жиме лёжа на турнире World Cup Series Belarus 2026. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Масштабный турнир, собравший сильнейших атлетов в различных дисциплинах силового спорта, проходил в Минске. Амаров первенствовал в соревнованиях спортсменов с физическими особенностями в возрастной категории 40-49 лет и весовой категории до 100 килограммов.

«Магамед Амаров 25 лет служил в ОМОНе. В 2024 году добровольцем встал в ряды Вооруженных сил России. В боях под Макеевкой потерял обе ноги, прошёл длительный курс реабилитации и в конце прошлого года выиграл турнир в Москве по жиму лёжа в стритлифтинге», – рассказали в администрации.