Ветеран СВО из Подмосковья рассказал об участии в проекте «Герои Подмосковья»

08 ноября 2025, 08:08

оригинал Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», который направлен на переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Программа помогает ветеранам получить новую профессию и начать карьеру в органах власти или корпоративном секторе.





Участник проекта Александр Манаенко подчеркнул, что ключ к успеху — в личной мотивации и стремлении к развитию. По его словам, желание учиться и открывать новые возможности помогает справляться даже со сложными темами.

«И даже если будут попадаться сложные темы для кого-то, например, математика, то учитывая высокую квалификацию преподавателей и свое желание, процесс будет в любом случае проходить достойно и легко», — отметил Манаенко.