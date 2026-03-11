Ветеран СВО: программа «Герои Подмосковья» дает баланс теории и практики
Участник «Героев Подмосковья» Киселенко: очень сильный преподавательский состав
Участник программы «Герои Подмосковья», ветеран СВО Антон Киселенко отметил уникальность преподавательского состава проекта. По его словам, ключевым преимуществом обучения является синтез теории и практики, который обеспечивают наставники программы.
«Это очень сильные люди, среди которых есть и теоретики, и практики. В обычном формате высшего образования такое сочетание встретить довольно сложно», — подчеркнул Киселенко, добавив, что программа позволяет одновременно углублять теоретические знания и изучать механизмы их применения в реальной работе.Напомним, программа «Герои Подмосковья» создана по поручению Владимира Путина для ветеранов СВО. Она помогает им развивать лидерские качества, приобретать новые компетенции и строить карьеру в госструктурах или бизнесе. Участников ждут четыре модуля обучения и стажировка при поддержке наставников.