Ветеран СВО рассказал о ходе обучения в программе «Герои Подмосковья»

26 октября 2025, 12:38

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Инициатива помогает ветеранам осваивать управленческие компетенции и строить карьеру в органах власти.





Финалист программы, ветеран СВО и лейтенант запаса Игорь Какушкин поделился впечатлениями от обучения. Он рассказал, что курс включает четыре очных модуля — первый уже завершён, а следующие пройдут в ноябре, феврале и апреле. Каждый модуль длится 11 дней и проводится в новом городе.



По словам Какушкина, программа построена в интенсивном формате: занятия проходят с 9 утра до 8 вечера и включают зарядку, лекции, практические задания и деловые игры. Завершается каждый модуль экзаменом, который проходит в очном формате с участием преподавателей.



Отдельное внимание уделяется командной работе. Каждый день участники проходят утреннюю рефлексию, обсуждают итоги предыдущего дня и делятся впечатлениями.

«Работа идет и индивидуально, и в группах. Каждый день состав групп меняется — ты все время знакомишься с новыми людьми. За один модуль можно пообщаться со всеми 70 участниками. Это сначала немного непривычно, но потом понимаешь, насколько это полезно: формируется единая команда», — поделился ветеран.