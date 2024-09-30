«Ветераны России» требуют отправить депутата Госдумы от КПРФ Парфёнова на СВО

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Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует принять меры в отношении депутата Госдумы от партии КПФР Дениса Парфёнова, который использовал рабочий кабинет для проведения интимной встречи. Соответствующее обращение направлено на имя председателя ГД Вячеслава Володина.
Авторы обращения отмечают, что исправить сложившуюся ситуацию депутат может исправить только отправившись в зону СВО.
По данным «Ветеранов России» сведения о непозволительном поведении депутата вызвали ажиотаж в обществе, в том числе среди бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Движение убеждено, что ставшие публичными действия депутата формируют угрозу для общественности, а такой пример может привести к деградации моральных норм и ценностей.
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Анастасия Чинкова