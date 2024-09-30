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«Ветераны России» требуют отправить депутата Госдумы от КПРФ Парфёнова на СВО

30 сентября 2024, 18:49
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует принять меры в отношении депутата Госдумы от партии КПФР Дениса Парфёнова, который использовал рабочий кабинет для проведения интимной встречи. Соответствующее обращение направлено на имя председателя ГД Вячеслава Володина.


Авторы обращения отмечают, что исправить сложившуюся ситуацию депутат может исправить только отправившись в зону СВО.

По данным «Ветеранов России» сведения о непозволительном поведении депутата вызвали ажиотаж в обществе, в том числе среди бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Движение убеждено, что ставшие публичными действия депутата формируют угрозу для общественности, а такой пример может привести к деградации моральных норм и ценностей.

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#кпрф
#сво
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#депутаты
#обращения
«Страна.ua»: Дезертирство из ВСУ в 2024 году приняло массовый характер
30 сентября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Во второй половине 2024 года дезертирство из рядов Вооружённых сил Украины приняло массовый характер. Самовольное оставление своих подразделений украинские военнослужащие объясняют большими потерями и конфликтами с сослуживцами.
Обь этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на слова украинских военных, ранее совершивших побеги из своих частей. Юрист украинского центра поддержки ветеранов и их семей рассказал, что за период с 2022 года зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольно оставления военнослужащими своих подразделений.

В публикации отмечается, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет способы нелегально покинуть страну, были считанные единица. С мая нынешнего года один или несколько военнослужащих были в каждой группе, которую удавалось задержать на границе. Украинский политический деятель Олесь Доний в августе сообщал, что в этом году на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства из ВСУ. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

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#юрист
#всу
#граница
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Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы приговорили к 25 годам колонии
30 сентября 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы и организатора других диверсий Владимира Малину приговорили к 25 годам колонии. Об этом со ссылкой на московскую ФСБ сообщает РИА Новости. Первые 5 лет мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 20 — в колонии строгого режима.
По информации УФСБ, бармена Малину задержали прошлым летом при поджоге релейного шкафа на ж/д путях Москвы, а после выяснили, что фигурант причастен и к двум другим диверсиям — неудачную попытку атаки на объект связи в Лобне и безуспешный поджог ОМВД в Марфино.
«При подготовке поджога релейных шкафов в районе ж/д станции «Барыбино» Павелецкого направления Московской области 5 июня 2023 года Малина В.П. задержан сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что все преступления бармен совершал по заданиям от кураторов с Украины.

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#домодедово
#поджог
#станции
#железная дорога
#диверсанты
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Депутат Журавлёв объяснил уверенность в достижении РФ всех целей СВО
30 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/macky_ch

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что Россия обязательно достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации на Украине.
«Нет ни малейших сомнений, что спецоперация, которую мы ведём на Украине, вынужденная мера и Россия начала её, лишь оказавшись перед серьёзной внешней угрозой. Развитие событий показало, что коллективный Запад воюет с нами украинскими руками. Если бы не его военная, техническая, финансовая накачка, киевский режим давно бы потерпел поражение. А сейчас перед нами стоит глобальная задача переустройства мировой системы безопасности», — пояснил в беседе с RT Журавлёв.

Он отметил, что мировую систему безопасности необходимо сделать более справедливой.

До этого политик Олег Царёв комментировал массированный удар ВС РФ по целям в ходе спецоперации на Украине.

«Ночью армия России осуществила массовый налёт «Гераней» на Киевскую агломерацию. Взрывы гремели в Киеве, Белой Церкви, Броварах, Борисполе, Вышгороде. Несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Борисполь», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что успех наступления ВС РФ в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов ВСУ.

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#россия
#армия
#армия россии
#спецоперация
#всу
#вс рф
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Кабмин ФРГ заявил, что мнение Бербок о поставке ракет Киеву ничего не решает
Кабмин ФРГ: мнение Бербок не изменит отказ Шольца от поставки Киеву ракет Taurus
30 сентября 2024, 18:38

Фото: iStock/photosvit

Мнение главы МИД Германии Анналены Бербок никак не изменит отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus. Об этом заявил официального представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе», — пояснил он.
Таким образом Хебештрайт прокомментировал слова Бербок о том, что она одобряет поставку для ВСУ ракет дальнего действия и их применение по всей территории России. Он добавил, что ее высказывание никак не повлияет на действующий отказ правительства.

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, в свою очередь, объяснил, что для принятия такого решения потребовался бы полный консенсус правительства Германии.

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#мид
#фрг
#поставки
#всу
#киев
#украина
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Украина тратит последние ресурсы на наемников в Курской области
Балицкий: Киев тратит последние ресурсы на наемников в Курской области
30 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/breakermaximus

ВСУ тратят большие ресурсы на иностранных наемников, а в первых рядах идут мобилизованные. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, ссылаясь на информацию от бойцов из региона, которые оказывают поддержку подразделениям ВС РФ в российском приграничье.
Он рассказал, что в Курской области атаки ВСУ отражают хорошо подготовленные в аэроразведке российские бойцы. Они имеют основательный боевой опыт и помогают другим подразделениям в борьбе с противником.

«Обстановка, естественно, боевая, противник хорошо подготовлен, в большинстве своем это иностранные наемники, на которых государство-террорист тратит последний ресурс, а в первых рядах пускают, как обычно, пушечное мясо, мобилизованных украинцев», — сказал Балицкий.

По его словам, в курском приграничье находятся подразделения БПЛА отряда «БАРС» и штурмовики четвертого добровольческого батальона бригады «Александр Невский» из Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что эти бойцы понимают украинскую стратегию, знают их планы и сейчас выдавливают противника с русской земли.

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#наемники
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Песков заявил о преднамеренной охоте ВСУ за российскими журналистами
30 сентября 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Российские военные корреспонденты в зоне проведения специальной военной операции работают в условиях повышенной опасности. Они часто становятся объектами преднамеренных атак со стороны ВСУ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранение корреспондента «Известий» Дениса Кулаги при атаке украинского дрона. Накануне журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей.

Представитель Кремля отметил, что военнослужащие ВСУ ничем не гнушаются, устраивая целенаправленную охоту на российских военкоров. Он пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а всех его коллег в зоне спецоперации призвал быть особенно внимательными и осторожными при выполнении своих профессиональных обязанностей.

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#ожоги
#дмитрий песков
#всу
#ранение
#рф
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Боец ВС РФ «Большой» спас сослуживцев от налета драна ВСУ «Баба Яга»
30 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/vadimrysev

Российский боец Иван Ежов с позывным «Большой» из отряда БАРС-3 спас свой отряд от атаки украинского дрона «Баба Яга» на запорожском направлении. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
По данным издания, «Большой» находился позиции со своей ротой. Тем временем соседний отряд смог частично обезвредить вражеский беспилотник типа «Баба Яга», однако обнаружил сове местонахождение.

Имея опыт в зоне спецоперации, «Большой» оперативно приказал своим подчиненным уйти в укрытие, что спасло их от последующего налета вражеских дронов.

«Потом бросили заряды по блиндажу. Его тоже сильно повредило. Но из ребят никто не спал. Все были в готовности. В общем отделались звоном в ушах», — рассказал «Большой».

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#беспилотник
#сво
#вс рф
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Алаудинов раскрыл обстановку в Курской области
Алаудинов: ВСУ выводят войска с других участков для перевода в Курскую область
30 сентября 2024, 16:57

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ выводят свои части с разных участков фронта и направляют их в Курскую область. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
«Обстановка у нас рабочая. На данном этапе мы можем констатировать, что противник уже потихоньку начал проявлять свою слабость на всех участках (в Курской области — ред.). На нашем направлении, на том участке, где мы находимся, это суджанское направление, здесь мы фиксируем, что после того, как он понес очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения», — рассказал Алаудинов.

Он пояснил, что украинское командование выводит из Курской области части ВСУ, которые уже выдохлись, и заводит все новые резервы, снятые с других участков фронта, с целью удержать занимаемые территории российского приграничья.

Кроме того, Алаудинов отметил, что ВС РФ наступают на всех направлениях СВО, подчеркнув, что его подразделение тоже планирует брать ВСУ в окружение и до конца выбивать противника с русских земель.

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#сво
#всу
#вс рф
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«Украина истекает кровью»: в Британии заявили о победе ВС РФ в Донбассе
Меркурис: ВС РФ побеждают в гигантском сражении за Донбасс
30 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ побеждают в битве за Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Он отметил, что бои в Донбассе являются единым гигантским сражением.

«Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом», — отметил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что речь идет о Покровском и Торецком направлениях, а также о ситуации в районе Курахово и Угледара. По словам Меркуриса, система обороны ВСУ развалилась, а ПВО вышла из строя.

Таким образом, эксперт подчеркивает, что Украина истекает кровью и проигрывает. Тем временем на Западе понимают, что помочь Киеву переломить ситуацию в свою сторону является невозможным.

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Новая атака ВСУ на Курскую область, штурм ВС РФ Торецка и бои за Угледар: последние новости СВО
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