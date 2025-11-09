Ветераны СВО осваивают новые профессии в рамках проекта «Герои Подмосковья»

09 ноября 2025, 12:11

оригинал Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Программа помогает ветеранам получить новую квалификацию и построить карьеру в органах власти или корпоративном секторе.





Участник СВО Александр Шевченко отметил, что обучение помогает развивать аналитическое мышление и уверенность в своих силах.



«Учебная программа стимулирует активно мыслить и находить решения. Осознание практического применения полученных знаний мотивирует к дальнейшему обучению и самосовершенствованию», — рассказал он.