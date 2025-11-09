Ветераны СВО осваивают новые профессии в рамках проекта «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Программа помогает ветеранам получить новую квалификацию и построить карьеру в органах власти или корпоративном секторе.
Участник СВО Александр Шевченко отметил, что обучение помогает развивать аналитическое мышление и уверенность в своих силах.
«Учебная программа стимулирует активно мыслить и находить решения. Осознание практического применения полученных знаний мотивирует к дальнейшему обучению и самосовершенствованию», — рассказал он.Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, написать эссе, пройти тестовое задание и собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность пройти обучение и стажировку в структурах Московской области.