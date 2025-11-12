Стало известно состояние отца главкома ВСУ после выписки из подмосковной клиники
Состояние отца главкома ВСУ Сырского улучшилось после выписки из подмосковной клиники. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пенсионер начал передвигаться по квартире на коляске и узнавать родных. Источник отметил, что сообщения о вызове реанимации к мужчине оказались ложными — скорая помощь приезжала к соседям семьи. Также не подтвердилась онкология у Сырского-старшего: врачи диагностировали доброкачественную опухоль в правой лобной доле мозга, которая появилась после травмы головы, а также астму, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Сейчас Станислав Прокофьевич постепенно восстанавливается — на днях впервые начал есть супы и фрукты без катетера. Выходить на улицу ему не позволяет отсутствие пандусов.
