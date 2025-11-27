Ветераны СВО провели урок мужества для студентов Раменского округа

27 ноября 2025, 17:59

Фото: Ассоциация ветеранов СВО

Для студентов Гжельского государственного университета провели урок мужества, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа. Перед ними выступили представители Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета, участники местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и АНО «Гжельские ветераны боевых действий и локальных конфликтов».





Ветераны поделились с молодёжью воспоминаниями, рассказали о судьбах защитников Отечества, их жизненных ценностях.



Как отметили в администрации, пришедшие на встречу ветераны имеют богатый боевой опыт. Каждый из них отправился в Донбасс по зову сердца. Представители ассоциации – добровольцы, за спиной у которых не одна командировка и множество спасённых жизней.



Фото: Ассоциация ветеранов СВО



«Мир – самое ценное, что у нас есть. Чтобы ценить мир и спокойствие в нашей стране, важно помнить о здоровье и жизни каждого защитника. Такие уроки показывают молодёжи, каким должен быть настоящий гражданин и защитник Родины», – отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.