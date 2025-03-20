«Вежливость воспринимается как слабость»: Киев продолжает наносить удары по России

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Политолог Юрий Светов рассказал, зачем Украина продолжает наносить удары по России и какие последствия грозят Киеву за срыв договоренностей.
Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин, в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обратил его внимание на «недоговороспособность» украинской стороны, отметив, что Киев не придерживается никаких достигнутых соглашений.
Он также уверен, что европейские партнеры также советуют Зеленскому попытаться надавить на Россию.
Эксперт отметил, что Москва будет отвечать на украинские атаки. По его словам, ВС РФ ненадолго перестанут бить по энергетической инфраструктуре, однако будут громить ВСУ в Курской области и жестко пресекать попытки прорыва границы в Белгородской. Также будут наноситься удары по другим местам, считает Светов.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выделит на военную помощь Украине в 2025 году €7 млрд, пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
Так, Шольц отметил, что ФРГ продолжит больше остальных европейских стран оказывать военную помощь Киеву.
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«Зеленский и его окружение воспринимают любые уступки России как ее слабость, как возможность надавить на нее. У них в голове это складывается так: Путин пошел на соглашение не атаковать нашу энергетическую инфраструктуру — значит, если мы еще больше надавим на него, он согласится на большее. Это как в пацанской среде, где вежливость воспринимается как слабость», — объяснил Светов в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также уверен, что европейские партнеры также советуют Зеленскому попытаться надавить на Россию.
Эксперт отметил, что Москва будет отвечать на украинские атаки. По его словам, ВС РФ ненадолго перестанут бить по энергетической инфраструктуре, однако будут громить ВСУ в Курской области и жестко пресекать попытки прорыва границы в Белгородской. Также будут наноситься удары по другим местам, считает Светов.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выделит на военную помощь Украине в 2025 году €7 млрд, пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
Так, Шольц отметил, что ФРГ продолжит больше остальных европейских стран оказывать военную помощь Киеву.
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Элина Позднякова