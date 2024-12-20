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Появилось видео подрыва пятиэтажки с ВСУ методом «донецкого регби»

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Опубликованы кадры уничтожения пятиэтажного дома, в котором находились бойцы ВСУ. Видео метода «донецкого регби» представлено в Telegram-канале WarGonzo.
В посте указано, что российские военные под прикрытием дружественного огня забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов дома, после чего в течение нескольких секунд здание складывается.

Эту операцию в районе Курахово в ДНР провели штурмовики 110-й бригады ВС РФ.



Ранее телеканал RT рассказал историю российского бойца, который получил 50 осколочных ранений, но смог выжить, два дня ползком добираясь до своих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Армия РФ нанесла удар по пункту управления СБУ
20 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/ zim286

Армия России нанесла групповой удар по пункту управлению СБУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ответ на удар Вооружённых сил Украины по Ростовской области Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар по пункту управления СБУ, КБ «Луч», позиции ЗРК Patriot.

Министерство обороны России обратило внимание, что они достигли цели российского группового удара по Украине и поразили все объекты.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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Стали известны имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине
Депутат Рады Дмитрук: заключению мира на Украине мешают Зеленский и Ермак
20 декабря 2024, 10:57

Фото: istockphoto/reflection_art

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. Политик заявил, что именно они мешают заключению мира на Украине, комментируя их негативную реакцию на недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, который заявил о готовности начать мирные переговоры без предварительных условий.
Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале. По его словам, Ермак и Владимир Зеленский — это враги Украины и всего украинского народа.

Он отметил, что сейчас появился шанс на мир, но они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы. Депутат также подчеркнул, что оба должны понести ответственность за свои действия, которые, по его мнению, приводят к гибели украинцев и разрушению страны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

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В окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после взрывов
20 декабря 2024, 10:37

Фото: istockphoto/abadonian

Неподалёку от аэропорта Борисполь в Киевской области загорелись склады. Пожар возник после серии ударов, нанесённых Вооружёнными силами РФ.
Для ликвидации возгорания привлечены пожарные аэропорта, спасатели из Киева и специальный пожарный поезд, сообщает «РБК-Украина» в своём телеграм-канале. Местные органы власти предоставили автомобили для подачи воды. Складские помещения загорелись на площади 15 тысяч квадратных метров.

Пожар возник в ночь на 20 декабря после серии взрывов в результате ударов, нанесённых российскими войсками. Распространение огня было остановлено около 4:05 по местному времени (5:05 по московскому). Тушение пожара продолжается. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

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Военные ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курахово
20 декабря 2024, 10:36

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Военнослужащие 51-й армии России провели успешную операцию по уничтожению опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажном жилом доме в Курахово. В ходе операции были использованы противотанковые мины, которые были заброшены в подъезды здания. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация для ВСУ в Курахово является критической, и взятие города – это лишь вопрос времени. Он подчеркнул важность Курахово как стратегического объекта.

Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), представляет собой крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города откроет российским войскам путь для дальнейшего продвижения к западной границе ДНР, что может существенно изменить ситуацию на фронте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Над российским регионом сбили ракету ВСУ
ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
20 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Sner

Бойцы ВС РФ уничтожили над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины, сообщили в пятницу в правительстве Курской области.
«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в сообщении в Telegram-канале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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Боец ВС РФ получил 50 осколочных ранений и выжил, ползком добравшись до своих
20 декабря 2024, 10:14

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Российский военный с позывным «Суета» получил 50 осколочных ранений и выжил, добравшись до своих ползком. Об истории бойца рассказал телеканал RT в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Эльнур (настоящее имя военного) родом из Нижневартовска. В мае этого года солдат выполнял боевые задачи вблизи населённого пункта Бердычи в ДНР. Его подразделение пыталось занять более удобные позиции в лесополосе, однако их атаковал тяжёлый украинский дрон «Баба-Яга».

Во время этой атаки «Суета» получил ранение, после чего два дня ползком добирался до позиций своих. Он рассказывал, что почувствовал боль не сразу – она нарастала со временем.

В общей сложности Эльнур получил 50 осколочных ранений. После восстановления в мае он вернулся в зону СВО. В декабре военный вновь был ранен и сейчас проходит лечение.

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#всу
#ранение
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The Times: британские военные могут стать мишенями в случае появления на Украине
20 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/ikholwadia

Британские военные могут стать мишенями для российских войск, в случае их появления на территории Украины. Об этом пишет газета The Times.
Издание отмечает, что, чем ближе к фронту, тем эффективнее обучение. Однако подчёркивает, что ВС РФ будут преследовать любую помощью Запада внутри Украины.

Журналисты напомнили, что Великобритания ещё с прошлого года обсуждает возможность отправки своих бойцов на Украину. Однако в настоящее время консенсуса по этому вопросу добиться не удалось.

Ранее газета The New York Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением создать буферную зону на Украине, которая будет патрулироваться 40 тысячами европейских военных. При этом эксперты уверены, что таким образом Трамп не предлагает перейти к реальным действиям, а лишь устраивает «политический театр».

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#вс рф
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Украинская ПВО обстреляла Киев, пожары горят по всему городу
Украинские власти признали, что работа ПВО привела к повреждению склада в Киеве
20 декабря 2024, 10:10

Фото: iStock/O_Lypa

Власти Украины признали факт неудачной работы систем противовоздушной обороны, которая привела к повреждению складского помещения в Киеве. Такое сообщение появилось в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
«Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы. Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения», — приводит слова начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко администрация.

Ранее стало известно, что в Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.

Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.

Предполагается, что атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным SHOT, было нанесено минимум пять ударов. Предварительно, атакованы были объекты энергетики и центры принятия решений.

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Жительница Курской области рассказала, как её район страдает от атак ВСУ
Жительница Большесолдатского района: ВСУ разрушили дома и всю инфраструктуру
20 декабря 2024, 10:03

Фото: iStock/specnaz-s

Жительница Большесолдатского района Курской области Татьяна Зиборова рассказала, что беспилотники ВСУ разрушили и продолжают разрушать жилые дома, инфраструктуру района, есть и погибшие.
«<…> Есть погибшие, есть раненые. Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно... попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят», — сообщила Зиборова РИА Новости.
Она отметила, что жить в районе опасно несмотря на то, что бойцы ВСУ территорию не захватывали, вся инфраструктура разрушена.

«Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет до завтрашнего дня. Вот знакомые звонят — тот дом сгорел, тот дом разбомбили. И это каждый день происходит — всё больше и больше", — рассказала собеседница агентства.
Татьяна Зиборова задала вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, которую провели 19 декабря, о том, получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жильё и будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области.

Российский лидер заверил, что российские бойцы точно выбьют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории области, а жителям региона будут выдаваться жилищные сертификаты.

Она уточнила, что сама лично не обращалась к местным властям, потому что её дом ещё относительно целый.

Сейчас женщина пребывает в пункте временного размещения в Курске. По словам Зиборовой, она хочет остаться жить в Большесолдатском районе, даже если получит сертификат.

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