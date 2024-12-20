Появилось видео подрыва пятиэтажки с ВСУ методом «донецкого регби»

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Опубликованы кадры уничтожения пятиэтажного дома, в котором находились бойцы ВСУ. Видео метода «донецкого регби» представлено в Telegram-канале WarGonzo.
В посте указано, что российские военные под прикрытием дружественного огня забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов дома, после чего в течение нескольких секунд здание складывается.
Эту операцию в районе Курахово в ДНР провели штурмовики 110-й бригады ВС РФ.
Ранее телеканал RT рассказал историю российского бойца, который получил 50 осколочных ранений, но смог выжить, два дня ползком добираясь до своих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Эту операцию в районе Курахово в ДНР провели штурмовики 110-й бригады ВС РФ.
Ранее телеканал RT рассказал историю российского бойца, который получил 50 осколочных ранений, но смог выжить, два дня ползком добираясь до своих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова