Выборы в США могут положить начало решению конфликта на Украине

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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что после президентских выборов в США появится тенденция к разрешению украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times.
«После выборов (в США — ред.) будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения. Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться», — заявил Столтенберг.
По его словам, решение украинского конфликта лежит в продвижении ВСУ на поле боя в сочетании с некоторыми действиями в рамках переговорного процесса.
Он также считает, что союзникам Киева необходимо создать посадить Украину за стол переговоров, однако мир должен быть заключен на условиях, приемлемых для Киева.
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