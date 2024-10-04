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Выборы в США могут положить начало решению конфликта на Украине

Столтенберг: выборы в США могут положить начало решению конфликта на Украине
04 октября 2024, 18:37
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что после президентских выборов в США появится тенденция к разрешению украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times.
«После выборов (в США — ред.) будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения. Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться», — заявил Столтенберг.

По его словам, решение украинского конфликта лежит в продвижении ВСУ на поле боя в сочетании с некоторыми действиями в рамках переговорного процесса.



Он также считает, что союзникам Киева необходимо создать посадить Украину за стол переговоров, однако мир должен быть заключен на условиях, приемлемых для Киева.

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Десантники ВС РФ уничтожили скопление наемников на Херсонском направлении
04 октября 2024, 18:56

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские десантники уничтожили иностранных наемников на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да что, воюем потихоньку. Бьем врага. Противник серьезный как бы. Грех жаловаться. Сегодня они (ракеты – ред.) полетят на голову натовских наемников, которых, по данным разведки, на нашем направлении большое скопление. Но также по натовской технике», — рассказал перед ударом заместитель командира батареи РСЗО «Ураган» с позывным «Дым».

Он рассказал, что украинцев в рядах ВСУ становится все меньше, а иностранных наемников - все больше. Чаще всего попадаются французы, немцы и поляки.

Ночью расчет боевой машины РСЗО «Ураган» получил координаты, после чего выдвинулся на позицию, оперативно отработал и покинул место, чтобы не попасть под ответный удар противника.

Объективный контроль подтвердил поражение назначенной цели.

«Потом зайдет наша пехота, закрепится на участках фронта. По данным разведки, очень много наемников из блока НАТО. Наши войска активно продвигаются. Обстановка меняется в лучшую сторону», — заключил «Дым».

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#удар
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ВС РФ контролируют все дороги к Курахово в ДНР
04 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Evgeny555

Все дороги, которые ведут к Курахово в ДНР, находятся под контролем российских сил после освобождения Угледара. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с иностранными журналистами в Донецке.
«Потеря Украиной важного логистического узла (Угледара – ред.) или связующего звена, теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — сказал Пушилин.

По его словам, Угледар был единственным крупным городом на том направлении. Он располагается на высоте, что давало возможность ВСУ просматривать местность на десятки километров. Однако теперь, когда Угледар находится под контролем российских сил, для ВС РФ открывается оперативный простор для дальнейшего наступления. При этом дальше находятся только маленькие населенные пункты, уточнил Пушилин.

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#дороги
#украина
#днр
#всу
#вс рф
#угледар
#пушилин
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На Украине впервые подтвердили ранение экс-главкома ВСУ Залужного в 2023 году
Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный получил ранение в 2023 году при ударе ВС РФ
04 октября 2024, 17:57

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен в 2023 году при ударе ВС РФ по командному пункту ВСУ. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
По словам Кривоноса, ВС РФ нанесли удар по командному пункту на Запорожском направлении сразу после звонка от чиновника Офиса президента. Тогда главком ВСУ чудом не погиб.

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле. Спасло только то, что помещение было хорошо укреплено», — заявляет Кривоносв интервью, опубликованном украинским изданием «Страна».

Напомним, в мае 2023 года многие СМИ писали о ранении Залужного, однако Украина официально их никак не комментировала.

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#вс рф
#удар
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«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Славянске прогремела серия мощных взрывов
04 октября 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В пятницу, 4 сентября, в Славянске в течение десяти минут прогремели один за другим несколько мощных взрывов. Этот город расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на сообщения в местных пабликах. Никакой официальной информации относительно взрывов, равно как и данных о пострадавших и разрушениях, пока не было. Известно, что воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах ДНР была объявлена в 15:45.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организованном украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога звучит в городах и областях на всей территории Украины практически ежедневно.

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#воздушная тревога
#украина
#взрывы
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Польша смогла набрать в «Украинский легион» вместо бригады только 300 человек
04 октября 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Olena_Z

В «Украинский легион», формируемый из граждан Украины, проживающих на территории государств ЕС, записались всего 300 добровольцев. Это гораздо ниже целевых показателей, согласно которым планировалось собрать полноценную бригаду.
Об этом рассказал глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью информационному агентству PAP. Это подразделение пытаются сформировать на территории республики по запросу Киева. По словам военного чиновника, польская сторона была готова начать подготовку личного состава бригады ещё 1 сентября, но это было отложено из-за незначительного числа добровольцев, вступивших в легион.

Глава Минобороны Польши отметил, что, по его сведениям, после украинские власти предпринимают действия, связанные с распространением информации, набором добровольцев и продвижением данного проекта, так что в ближайшее время можно рассчитывать на результаты.

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#1 сентября
#интервью
#минобороны
#польша
#украина
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Оставившую Угледар бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха
Украинский военкор: 72-ю позицию ВСУ направили на новые позиции без отдыха
04 октября 2024, 17:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Оставившую Угледар 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ отправили на новые позиции без отдыха. Об этом сообщила украинский военкор Юлия Кириенко-Меринова в своих соцсетях.
Она отметила, что после отступления бригаду сразу же отправили занять позиции 123-й бригады территориальной обороны. Теперь истощённая бригада должна будет занять новые рубежи после отказа теробороны. При этом в части батальонов совсем не осталось пехоты.

Кириенко-Меринова призвала представить, в каком морально-психологическом состоянии сейчас находятся бойцы этой бригады. В связи с этим командирам приходится писать рапорты об отстранении их от командования.

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#вс рф
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На Украине в два раза сократили срок явки в военкомат по повестке
Кабмин Украины двое, до семи дней, сократил срок явки в военкомат по повестке
04 октября 2024, 16:51

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Правительство Украины в два раза сократило срок явки в военкомат по повестке, теперь военнообязанные должны сделать это за семь дней. Об этом сообщается в постановлении украинского кабмина.
Отмечается, что в тексте документа говорится о внесении изменений в сроки явки в военкомат по повестке. Так, жители областных центров должны в случае получения повестки явиться в военкомат в течение недели, а жителям других населённых пунктов даётся на это 10 дней.

Напомним, что в предыдущей версии документа в военкомат необходимо было явиться в течение 14 дней. Это правило действовало во всех населённых пунктов Украины.

Ранее сообщалось, что всеобщая мобилизация на Украине привела к серьёзному дефициту кадров на предприятиях страны.

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#украина
#мобилизация
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#закон
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Путину доложили об освобождении Угледара в ДНР
Песков: Путин получил доклады об освобождении Угледара
04 октября 2024, 16:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова об освобождении Угледара в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин регулярно встречается с военным руководством страны, а также получает доклады об обстановке в зоне СВО. Таким же образом президент узнал о взятии под контроль Угледара.

Город является важным логистическим пунктом в ДНР. Его освобождение позволит ВС РФ выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросить украинские войска ещё дальше от Донецка и сократить количество обстрелов населённого пункта Еленовка около Волновахи.

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Глава Минобороны РФ поздравил части ВС, отличившиеся при взятии Угледара

Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
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#андрей белоусов
#минобороны рф
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#сво
#вс рф
#дмитрий песков
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Глава Минобороны РФ поздравил части ВС, отличившиеся при взятии Угледара
04 октября 2024, 16:06

Фото сайт Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями в части соединения российских войск, отличившиеся при взятии населённого пункта Угледар в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Глава Минобороны, отмечая мужество и решительность бойцов российских подразделений, сравнил их действия с тем, как воевали их предки-фронтовики в годы Великой Отечественной войны.

Телеграммы адресованы командирам и рядовому составу 5-й Тацинской бригады, 37-й отдельной Будапештской бригаде имени Е. А. Щаденко, 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, а также 430-го мотострелкового полка.

Белоусов подчеркнул, что профессионализм и отвага, которые проявляют российские бойцы в ходе боёв в ДНР, вынуждают противника нести тяжёлые потери и постоянно отступать.

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Опубликовано первое видео из освобожденного Угледара
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