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Высокая цена наступления ВСУ под Курском: как украинцы бьют по своим и с чем сталкиваются

13 сентября 2024, 18:32

Идет четвертый день российского контрнаступления в Курской области с целью выдавливания украинских боевиков с российской территории. ВСУ несут большие потери и испытывают проблемы со связью. С какими еще проблемами сталкиваются украинские военные в Курской области, рассказывает редакция «Радио 1».

Потери ВСУ в Курской области


Телеканал CNN сообщает о больших потерях в рядах украинских боевиков.

«Многие были убиты, много техники уничтожено», — рассказал боевик ВСУ Василий.



Другие военные также жалуются на проблемы со связью. Многие украинцы сообщают, что не имеют связи с руководством, так как сигналы GPS и сотовой связи заглушены. При этом украинцы полагаются на спутниковую связь Starlink, которая работает не во всех районах курского приграничья. Таким образом, некоторые части противника вынуждены часами ждать приказов командования.

Кроме того, по словам боевиков, их продвижение осложняется из-за качественных фортификационных сооружений в Курской области.

Сомнения ВСУ


Находящиеся в курском приграничье украинские боевики начинают сомневаться в целесообразности операции. Они отмечают, что ситуация там становится все сложнее.

«Это будет становиться все труднее и труднее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, будут очень большие и трудные сражения, но мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить наше положение», — сказал один из военных в интервью CNN.

По их словам, наступление на курское приграничье далось им слишком высокой ценой. Операция началась тогда, когда на других направлениях ВСУ не могли оборонять ключевые населённые пункты на Донбассе.


Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Контрнаступление ВС РФ в Курской области


10 сентября Российская армия начала контрнаступление, при том что ВСУ вторглись на российскую территорию 6 августа. По официальным данным Минобороны РФ на сегодняшний день, в Курской области уничтожено более 12795 военнослужащих. Mash пишет, что в плен сдались более 200 украинских военных, большинство из которых штурмовики из теробороны, бывшие заключенные и участники нацбатальонов.

Российские военные в рамках контрудара смогли освободить от присутствия боевиков десять населенных пунктов.

Части ВСУ бегут из Курской области


Некоторые части ВСУ самовольно покидают территорию России ради собственного спасения, пишет Mash. Эту информацию подтверждает и ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, стараясь избежать российского окружения из-за стремительной российской контратаки.

Стреляют по своим же


ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«За счет того, что, когда ВСУ сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть», — рассказал Алаудинов.

Таким образом, из десяти сдающихся в плен спасти удается только одного-двух человек, так как остальные погибают под обстрелами своих же сослуживцев, заключил Алаудинов.

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Жители Суджи просят Путина и Зеленского открыть гуманитарный коридор
13 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/N-sky

Жители Суджанского района Курской области обратились к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза тех, кто остается на российской территории, занятой украинскими боевиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, письмо подписали 88 жителей Суджанского района. Они приложили список из 186 человек, семеро из которых несовершеннолетние, о которых ничего не известно.

Письмо направили президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу, а также Международному комитету Красного Креста. Люди просят, как можно скорее организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения, а также начать переговоры об эвакуации.

Авторы обращения ссылаются на данные добровольческой организации «Лиза Алерт», которая разыскивает 698 человек, предположительно находящихся на территории, контролируемой ВСУ.

«Население в осажденном городе не должно подвергаться обстрелу и непосредственному нападению. Однако мы понимаем, что в условиях городских боев с применением артиллерии и авиабомб это невозможно», — говорится в письме.

Люди также пишут, что при проведении активных боев между сторонами, у мирного населения почти не останется шансов на выживание.

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Зеленский признался в плачевном состоянии ВСУ
Зеленский признал проблемы с комплектованием ВСУ для боев у Красноармейска
13 сентября 2024, 18:29

Владимир Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ для боев в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сославшись на то, что запад поставляет недостаточно вооружения. Об этом он заявил на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии. По его словам, у этого города для украинских войск складывается наиболее тяжелая обстановка.
«Все вы слышали, много кто видел, а некоторые даже сами стали свидетелями, как тяжело сейчас на фронте, как тяжело сейчас всюду, прежде всего <...> рядом с Покровском. Всем нам понятно, что требуются подкрепления. А это означает — укомплектованные и готовые к бою подразделения», — оправдывался лидер киевского режима.
Зеленский отметил, что Киев не может достичь нужных результатов, хоть и обсуждал плачевное положение ВСУ с западными союзниками, сообщая им о комплектовании бригад.
«Честно сказать, мы еще далеки от полного выполнения того, о чем давно договорились», — признался он.
Украина к тому же не получила все обещанные ей системы ПВО Patriot, добавил Зеленский, ей лишь отвечают «мы работаем над этим».
«Когда говоришь с партнерами на встречах — важных, закрытых, разных — «нам нужны ПВО», тяжело, очень тяжело в ответ слышать «мы работаем над этим», — сказал он.
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Депутат Толмачёв: Слова Писториуса о правах стран ЕС об ударах по РФ не смешные
13 сентября 2024, 17:36

Фото: iStock/iSidhe

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что страны ЕС сами принимают решение по поводу того, позволить ли Киеву применять западное дальнобойное оружие против России, уже даже не смешны.
«Слова о самостоятельности европейских стран в принимаемых ими решениях уже даже не смешны. Американцы, сидя за океаном, не первый век провоцируют кризисы и войны на Старом континенте. И из каждого кризиса извлекают выгоду. Сейчас США делают то же, что всегда. А платить, в том числе кровью, за американское благоденствие будут наши соседи по материку», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Толмачёв.

А в Нидерландах объяснили, почему не смогут поставить в ближайшее время Украине систему Patriot. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, по словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, поставка планировалась совместно с другой страной-партнёром, которая впоследствии отказалась от своего участия в сделке.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что разрешение Запада использовать ВСУ дальнобойное оружие против России приведёт западные страны к черте перед третьей мировой войной.

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ВСУ не в курсе, о каком плане в Курской области говорил Зеленский
Guardian: военным ВСУ в Курской области неизвестен «украинский план» Зеленского
13 сентября 2024, 16:54

Военным ВСУ в Курской области неизвестен «украинский план» Зеленского, который тот упомянул, оправдывая контрнаступление российских войск. Об этом со ссылкой на анонимных офицеров ВСУ пишет газета Guardian.
«У нас есть строгие приказы не говорить ни о чем, связанном со стратегией на курском фронте. И, честно говоря, мы и сами не знаем», — цитируют в издании слова офицера.
В газете отмечают, что солдаты ВСУ в Курской области находятся в неведении и не понимают, что с ними будет через несколько дней или недель.
«Заключительный анализ <...> будет проведен через несколько недель или месяцев, когда мы узнаем, в состоянии ли мы удерживать эту территорию», — заявил анонимный источник в Киеве.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия России продолжает наступательные действия в Курской области.

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#армия
#жители
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#армия россии
#всу
#курская область
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Местные жители рассказали о зверствах ВСУ в Курской области
13 сентября 2024, 16:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Жители Курской области рассказали об обстрелах мирного населения украинскими боевиками. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на собственный источник в военных следственных органов.
«(Местные жители – ред.) рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ расстреляли двух россиянок, идущих к российским военным в Курской области. Отмечается, что это произошло в деревне Журавли в Кореневском районе области. Две местные жительницы с собакой шли в сторону села Шептуховка, где расположились российские военные. Увидев россиянок, украинские военные открыли по ним огонь.

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#журавли
#военные
#жители
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ВСУ разбросали противопехотные мины «лепестки» в Курской области
13 сентября 2024, 16:38

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Украинские боевики разбросали в Большесолдатском районе Курской области мины «лепестки». Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев.
«Сегодня утром на территории Большесолдатского района враг разбросал противопехотные мины «лепестки» и магнитные мины. Уже известны случаи подрыва гражданского транспорта», — написал Зайцев в своем Telegram-канале.

Глава района призвал местных жителей не ездить в указанный район, так как обстановка там остается напряженной.

Ранее Минобороны заявляло, что армия России продолжает наступательные действия под Курском.

Потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих. Помимо этого, ВС РФ поразили артиллерийское орудие, две инженерные машины разграждения, станцию радиоэлектронной борьбы и 8 автомобилей. В плен сдались 12 военных Вооруженных сил Украины.

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ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
Минобороны: войска ВС РФ освободили Долиновку на подступах к Украинску в ДНР
13 сентября 2024, 16:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Войска ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР, который находится на подступах к Украинску, следует из еженедельной сводки Минобороны России. Отмечается, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», — указано в сводке.
Долиновка расположена к востоку от города Украинск, ее взятие позволит выйти на него с восточной стороны, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили еще четыре села в Курской области — Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Отмечалось, что сегодня утром, 13 сентября, морпехи и десантники 51-го ГПДП водрузили там российские флаги.

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#вс рф
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ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области
«Южный фронт»: ВСУ расстреляли идущих к ВС РФ женщин и собаку в Курской области
13 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/zabelin

Бойцы ВСУ расстреляли двух россиянок, идущих к российским военным в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Южный фронт».
Отмечается, что это произошло в деревне Журавли в Кореневском районе области. Две местные жительницы с собакой шли в сторону села Шептуховка, где расположились российские военные. Увидев россиянок, украинские военные открыли по ним огонь.

Для подтверждения совершения преступления канал опубликовал видео с российского дрона, на котором видны две женщины и собака, лежащие на асфальте в крови.

Накануне МИД России сообщил, что ВСУ создали подобия концлагерей в Курской области для мирных жителей. Туда, по данным ведомства, насильно сгоняют людей, которые не имели возможность покинуть атакованную территорию. Речь идёт о 70-100 россиянах.

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Водолацкий заявил о последствиях использования дальнобойного оружия против РФ
13 сентября 2024, 15:31

Фото: iStock/petervician

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что разрешение Запада использовать ВСУ дальнобойное оружие против России приведёт западные страны к черте перед третьей мировой войной.
Он отметил, что, если Украина всё же получит разрешение Запада стрелять вглубь России, в итоге будут страдать простые европейцы.

«То, что Запад и США разрешают, значит они уже одной ногой находятся в третьей мировой войне. Она уже рядом. Макрон, Шольц и те, кто держат руку на задвижке, которая откроет третью мировую войну, должны быть убраны со своих постов жителями этих стран. Потому что страдать будут не Макрон, не Шольц и не Дуда, а страдать будут граждане Европы», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.

А философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил о том, что сценарий применения ядерного оружия может быть правдоподобным.

«Думаю, Пентагон и заказал исследование воздействия последствий ядерных ударов на сельскохозяйственные системы. Речь идёт о том, что ядерное оружие будет применено либо Россией на Украине, либо Западом в отношении России, поскольку это исследование касается восточноевропейских. Это показывает готовность Запада прибегнуть к использованию ядерного оружия», — отметил в беседе с «Царьградом» Дугин.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте.

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