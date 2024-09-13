Высокая цена наступления ВСУ под Курском: как украинцы бьют по своим и с чем сталкиваются

Идет четвертый день российского контрнаступления в Курской области с целью выдавливания украинских боевиков с российской территории. ВСУ несут большие потери и испытывают проблемы со связью. С какими еще проблемами сталкиваются украинские военные в Курской области, рассказывает редакция «Радио 1».
Потери ВСУ в Курской области
Телеканал CNN сообщает о больших потерях в рядах украинских боевиков.
«Многие были убиты, много техники уничтожено», — рассказал боевик ВСУ Василий.
Другие военные также жалуются на проблемы со связью. Многие украинцы сообщают, что не имеют связи с руководством, так как сигналы GPS и сотовой связи заглушены. При этом украинцы полагаются на спутниковую связь Starlink, которая работает не во всех районах курского приграничья. Таким образом, некоторые части противника вынуждены часами ждать приказов командования.
Кроме того, по словам боевиков, их продвижение осложняется из-за качественных фортификационных сооружений в Курской области.
Сомнения ВСУ
Находящиеся в курском приграничье украинские боевики начинают сомневаться в целесообразности операции. Они отмечают, что ситуация там становится все сложнее.
«Это будет становиться все труднее и труднее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, будут очень большие и трудные сражения, но мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить наше положение», — сказал один из военных в интервью CNN.
По их словам, наступление на курское приграничье далось им слишком высокой ценой. Операция началась тогда, когда на других направлениях ВСУ не могли оборонять ключевые населённые пункты на Донбассе.
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski
Контрнаступление ВС РФ в Курской области
10 сентября Российская армия начала контрнаступление, при том что ВСУ вторглись на российскую территорию 6 августа. По официальным данным Минобороны РФ на сегодняшний день, в Курской области уничтожено более 12795 военнослужащих. Mash пишет, что в плен сдались более 200 украинских военных, большинство из которых штурмовики из теробороны, бывшие заключенные и участники нацбатальонов.
Российские военные в рамках контрудара смогли освободить от присутствия боевиков десять населенных пунктов.
Части ВСУ бегут из Курской области
Некоторые части ВСУ самовольно покидают территорию России ради собственного спасения, пишет Mash. Эту информацию подтверждает и ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, стараясь избежать российского окружения из-за стремительной российской контратаки.
Стреляют по своим же
ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«За счет того, что, когда ВСУ сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть», — рассказал Алаудинов.
Таким образом, из десяти сдающихся в плен спасти удается только одного-двух человек, так как остальные погибают под обстрелами своих же сослуживцев, заключил Алаудинов.
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