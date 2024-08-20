Видео захвата опорного пункта ВСУ показало Минобороны

Фото: Минобороны РФ
Минобороны показало видео захвата опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении. Штурмовики мотострелкового соединения «Урал» успешно захватили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Под руководством опытного командира батальона они выбили противника с огневых позиций, сообщает Министерство обороны.
Поддержку штурмовой группе оказывают разведывательные беспилотники. Операторы этих дронов постоянно передают видео на командный пункт и следят за ситуацией в районе выполнения боевой задачи.
Ранее Минобороны сообщило о сбитых снарядах HIMARS производства США. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили десять таких реактивных снарядов. Кроме этого бойцы «Центра» разгромили крупную группировку ВСУ под Торецком в ДНР.
Читайте также:
Минобороны показало поражение пункта управления ВСУ в Глухове
Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе
Генерал Алаудинов сообщил срок окончания боев в Курской области
Лия Мурадьян