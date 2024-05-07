«Видны столбы дыма»: Стало известно о взрывах в Сумской области

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Взрывы произошли в городе Белополье Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
В населенном пункте видны столбы дыма. Воздушная тревога не объявлялась. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов. Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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