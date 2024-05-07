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«Видны столбы дыма»: Стало известно о взрывах в Сумской области

В городе Белополье Сумской области произошли взрывы
07 мая 2024, 14:04
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы произошли в городе Белополье Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

В населенном пункте видны столбы дыма. Воздушная тревога не объявлялась. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов. Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#воздушная тревога
#всу
Патрушев раскрыл цель анонса «массовой атаки» со стороны ВСУ
Патрушев: ВСУ хотели испортить праздник инаугурации анонсом атаки ВСУ
07 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Анонс «массовой атаки» со стороны ВСУ был сделан для того, чтобы испортить праздник в честь инаугурации президента России. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в беседе с ТАСС.
Однако, подчеркнул он, киевским властям, как бы они не старались, этого сделать не удалось.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовят массированный удар по территории России рано утром 7 мая. В частности, речь шла о запуске свыше 50 беспилотников и десятка дальнобойных ракет.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония с участием около 2000 тысяч приглашённых гостей прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Путин принёс присягу народу и вступил на пост главы государства, который он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года.

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#николай патрушев
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#атака
#вс рф
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Беспилотник ВСУ атаковал склад топлива на ж/д станции под Воронежем
Украинский БПЛА атаковал склад топлива на ж/д станции в Лисках
07 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал склад топлива на железнодорожной станции «Лиски» в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что следы удара дрона были обнаружены 6 мая. При дневном обходе территории охранники нашли обломки беспилотника самолётного типа. Затем они увидели вмятину на цистерне с топливом со следами горения.

На место происшествия были вызваны взрывотехники Росгвардии. Они изъяли обломки беспиолотника.

В результате падения объекта никто не пострадал.

Накануне ВСУ обстреляли с помощью беспилотников Белгородскую область. Дроны попали в два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. В результате погибли семь человек, более 40 получили ранения.

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#воронежская область
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#всу
#железнодорожная станция
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В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине
Депутат Ивлев: российские самолёты фронтовой авиации превосходят F-16
07 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские самолёты фронтовой авиации значительно превосходят американские истребители F-16 Fighting Falcon, которые будут поставлены Украине. Об этом депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что американский самолёт является неплохой техникой, которую США испытали во многих современных военных конфликтах, поэтому недооценивать его возможности «было бы преступным». Однако российские фронтовые самолёты имеют более высокие боевые возможности.

Также Ивлев отметил профессионализм российских лётчиков, которые регулярно показывают своё мастерство на Украине.

Депутат предположил, что украинские войска не станут использовать F-16 над линией боевого соприкосновения из-за превосходства российской авиации.

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#истребитель f-16
#украина
#сша
#россия
#авиация
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Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч
07 мая 2024, 12:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, ранее поступала информация о том, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Он отметил, что ракетные удары были связаны с этими данными.

Лебедев добавил, что в настоящее время итоги еще неизвестны, однако сильная детонация была слышна в нескольких километрах от места удара. При этом в Новгород-Северске было зафиксировано 4 удара. Уточняется, что в этой местности происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#сво
#всу
#удар
#спецоперация
#вс рф
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«Террористические скоты»: Военэксперт рассказал, что готовит Украина к инаугурации Путина
Влупим так, что мало не покажется: Путин вовремя распорядился о подготовке ядерных учений
07 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/Artfoliophoto

Сегодня, 7 мая, проходит церемония инаугурации президента России. В этот день действующий глава государства Владимир Путин, победивший на выборах в марте с результатом 87,28% голосов, официально вступит в должность.
Политический обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с «Радио 1» рассказал, как Украина может готовиться к этому важному для России дню.

«Вполне вероятно, что они и к 7, и к 9 мая готовили какие-то провокации, чтобы этими громкими и шумными акциями сбить негатив собственных провалов на фронтах ВСУ. Но вчера Владимир Путин распорядился провести учения с использованием нетактического ядерного оружия, то есть в Европе особенно уместно говорить о китайском предупреждении. Дескать испортите праздник — влупим так, что мало не покажется. Если ничего не будет, значит, надо и дальше использовать такие предупреждения», — объяснил эксперт.

Собеседник добавил, что никто не застрахован от городских сумасшедших, которые могут предпринять какие-то антигуманные акты.
«Но нужно понимать, что могут найтись городские сумасшедшие, которые, пользуясь разногласиями между западными кураторами, могут предпринять какие-то жуткие, страшные, антигуманные акты: ударить беспилотниками, ракетами, дронами. Всё было подготовлено, всё было упаковано, чтобы испортить два знаковых события в современной истории России — инаугурацию Путина и День Победы. Пока они ведут себя как террористические скоты в штатном режиме — без всплесков. Но еще есть время, чтобы они кроваво исправились», — сказал политический обозреватель.

Владимир Скачко уверен, что президент России Владимир Путин вовремя объяснил, «что кому будет, если люди нюх потеряют окончательно».

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Стало известно, что суд в Москве заочно арестовал воюющих в составе ВСУ наёмников
В России заочно арестованы три наемника из США, Израиля и Молдавии
07 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в РФ заочно арестовал троих наемников: Дениса Десяткина из Израиля, бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США и Станислава Гибадулина из Молдавии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что наемники скрываются от следствия в рамках уголовного дела о наемничестве, а также то, что они являются бойцами «Иностранного легиона». Все они заочно арестованы в Москве.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии, воевавшего в зоне СВО на стороне ВСУ, к 14 годам колонии. Следствие установило, что грузинский военный прибыл на Украину в марте 2022 года. За военные действия на стороне ВСУ он получил 1,5 миллиона рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Вырвали калитку»: В Рязани шесть пьяных мужчин хотели вломиться в дом бойца СВО
В Рязани шесть пьяных мужчин угрожали бойцу СВО и хотели проникнуть в его дом
07 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/globalmoments

В Рязани шесть человек попытались вломиться в дом получившего ранение на СВО бойца. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Сообщается, что группа пьяных мужчин хотела проникнуть в жилище участника СВО. Они оскорбляли ветерана и угрожали ему. Злоумышленники вырвали калитку во дворе его частного дома, а также погнули входную дверь. Полиция приехала на место только через два часа.

Действия мужчин были квалифицированы как мелкое хулиганство. Ветерану помогли написать заявление и установили личность одного из нападавших. Он пообещал восстановить испорченное имущество и больше не угрожать участнику СВО и его семье.

Ранее сообщалось, что в Москве похитили инвалида по слуху, который стал жертвой жестокого избиения со стороны неизвестных. Инцидент произошел после того, как 24-летнему Александру (имя изменено) пришло предложение на разговор от незнакомки через приложение около 10 дней назад. Предложение общения на разные темы, в том числе интимные, было принято молодым мужчиной, который с детства страдает от потери слуха. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Инфантильные дебилы»: Зачем и против кого РФ начала ядерные учения, чем они грозят России
Россия вынуждена начать ядерные учения из-за агрессии Запада
07 мая 2024, 10:59

Фото: Официальный сайт Кремля

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, президент Владимир Путин поручил провести учения с применением нестратегического ядерного оружия, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Что известно о приказе главы РФ и почему Россия решила провести подобные учения в срочном порядке расскажет редакция «Радио 1».

Владимир Путин поручил провести учения нестратегических ядерных сил


«По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что учения будут начаты с целью поддержания личного состава и техники. Такое решение было принято в ответ на откровенно провокационные угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц в адрес России.

МИД связал ядерные учения РФ с заявлениями Запада


После объявления Минобороны РФ подготовки к ядерным учениями в российском министерстве иностранных дел заявили, что они связаны с воинственными заявлениями западных политиков, которые адресно направлены на дестабилизацию ситуации в России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поспешила объяснить, что речь идёт об открытой поддержке западных стран террористического киевского режима, а также поставке им всё более смертоносного оружия. Захарова также напомнила, что США продолжают размещать свои комплексы с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД) во многих регионах Европы, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Спикер МИД подчеркнула, что Россия оставляет за собой право «реагировать зеркально» на подобны провокации.

Игра словами: Политолог Кошкин о заявлениях Запада про ввод войск на Украину
Игра словами: Политолог Кошкин о заявлениях Запада про ввод войск на Украину

Что говорят эксперты о ядерных учениях России


Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik напомнил, что цель любых учений — это подготовка к отражению угрозы со стороны врага. Эксперт подчеркнул, что со стороны западных стран было сделано множество враждебных заявлений, в том числе о вводе войск на поля проведения спецоперации на Украине. Именно поэтому российские войска должны быть готовы «разгромить их в хлам», заключил Перенджиев.

Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» заявил, что ядерные учения РФ являются чётким сигналом Западу о том, что они перешли уже все возможные «красные линии». По словам военного эксперта, этот шаг России должен отрезвить тех здравомыслящих людей, которые остались в Североатлантическом альянсе. Они наконец-то должны осознать, что шутить с Россией больше не стоит.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru объяснил, что входе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб. Эксперт утверждает, что реальное ядерное оружие в ходе учений не применяется, его заменяет современная техника. По его словам, учения ничем не отличаются от реальных боевых действий, помимо отсутствия ядерных боеголовок.

Дмитрий Медведев объяснил ядерные учения РФ безответственностью западных элит


Зампред Совбеза РФ убеждён, что Россия вынуждена начать учения по применению нестратегического ядерного оружия, потому что западные политики потеряли связь с реальностью. Они открыто проявляют свою агрессию в отношении России, отправляя на Украину своё оружие, инструкторов, наёмников, а также провоцирую РФ своими враждебными заявлениями и угрозами.

«Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы», — заключил Медведев.

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#дмитрий медведев
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В США предупредили об опасности Третьей мировой войны
Дэвид Сакс: отправка войск США на Украину приведёт к Третьей мировой войне
07 мая 2024, 10:08

Фото: iStock/Im Yeongsik

Возможное участие американских военных в конфликте на Украине приведёт к Третьей мировой войне. Об этом миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети Х.
Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил участие американских военных в конфликте на Украине. Такой сценарий возможен в случае поражения Киева. При этом позже официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден чётко указал на невозможность отправки войск на Украину.

Однако Сакс всё же отметил, что необходимо не допустить отправку войск, поскольку это неизбежно приведёт к Третьей мировой войне.

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