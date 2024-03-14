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ВС РФ взяли под огневой контроль село Первомайское под Авдеевкой

14 марта 2024, 07:35
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Армия России установила огневой контроль в селе Первомайское под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Первомайское расположено ниже Невельского, из которого наша артиллерия активно работает. Теперь Первомайское находится под нашим огневым контролем», — цитирует ТАСС Климаковского.

При этом, по его словам, украинские военные пытаются удержать оборону в населенном пункте при помощи FPV-дронов.


12 марта сообщалось, что российские военные полностью освободили от ВСУ населенный пункт Невельское в ДНР, теперь он находится под контролем ВС РФ.

Ранее стало известно, что жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местным населением, а также украинскими бойцами.

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#военные
#жители
#днр
#всу
#вс рф
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Минувшей ночью ПВО уничтожила 14 БПЛА в Курской и Белгородской областях
МО РФ: Минувшей ночью ПВО уничтожила 14 БПЛА в Курской и Белгородской областях
14 марта 2024, 07:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 14 украинских беспилотника над территориями Белгородской у Курской областей. Об этом заявили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.

Таким образом, средства ПВО перехватили или уничтожили 14 вражеских беспилотников. 11 из них – над Белгородской областью, и три – над Курской.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в течение суток после атаки беспилотников в Белгороде пострадали несколько объектов, включая администрацию города, семь квартир, два частных дома, два коммерческих объекта и десять автомобилей.

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#бпла
#минобороны
#пво
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Гладков: В белгородском селе Прохоровка сдетонировали два беспилотника ВСУ
14 марта 2024, 04:11

Фото: Сайт Кремля

Два украинских беспилотника сдетонировали в селе Прохоровка Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. <...> Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. <...> На месте работают оперативные службы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее власти Белгородчины объявили о введении ракетной опасности на территории региона.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вячеслав гладков
#дрон
#бпла
#взрыв
#белгородская область
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Пленный рассказал о беспорядочном бегстве украинцев из Авдеевки
13 марта 2024, 19:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Сергей Терещук рассказал о хаотичном отступлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, которые были оставлены без командования.
Сергей Терещук оказался в плену в феврале 2024 года после сдачи. Он и его товарищи провели около месяца рядом с Авдеевкой, но их подразделение не имело четкого понимания, куда им двигаться при отступлении.

«Как только мы вышли от озера в Авдеевку и начали движение по дороге, стрельба началась впереди, и мы свернули направо. Там было трехэтажное здание. Мы подняли руки, отказались от оружия и сдавались в плен», — рассказал Терещук на видео, распространенном Минобороны РФ.
Терещук также сообщил, что был принудительно призван на службу. Он рассказал, что его арестовали на улице, загрузили в машину и отправили в армию.

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#солдат
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Депутат Затулин: Атаки ВСУ по территории РФ связаны с провалами Киева в бою
13 марта 2024, 19:49

Фото: istockphoto.com/vadimrysev

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил участившиеся случаи атак ВСУ по территории РФ с проигрышем России на поле боя.
Также украинская сторона таким образом пытается дестабилизировать обстановку внутри России.

«Для того, чтобы поддержать дух борьбы, для того чтобы, доказать западным благодетелям, что Киев в состоянии продолжать боевые действия, устраиваются эти атаки, чтобы заполнять информационное пространство. Они пытаются взвинтить ожесточенность боевых действий, проигрывая на поле боя», — добавил в беседе с «Известиями» Затулин.

Такими действиями, по мнению депутата, Украина пытается компенсировать своё проигрывание в информационном пространстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.

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#украина
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#всу
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«Подорвались на своей мине»: Кадыров показал видео с попыткой ВСУ прорвать границу РФ
Кадыров: «Ахмат» вел бои с бойцами ВСУ, пытавшимися прорвать границу России
13 марта 2024, 19:45

Фото: istock / Dmitry Andreev

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой видно, как украинский танк подорвался, наехав на свою же мину.
Кадыров сообщил, что наступление ВСУ осуществлялось с использованием тяжелой техники, и украинские боевики, вероятно, намеревались повысить таким образом шансы на успех. Напомним, речь идет о попытке ВСУ прорвать российскую границу на Харьковском направлении.

Глава региона отметил, что ВСУ были разгромлены военнослужащими подразделения «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами ВС РФ.

Кадыров добавил, что противник в очередной раз недооценил ВС РФ, что привело его к провалу.

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#вс рф
#кадыров
#сво
#граница
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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
13 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/e-crow

Российские ПВО сбили ещё один беспилотник в воздухе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«13 марта около 18.30 мск была предотвращена ещё одна попытка киевского режима осуществить террористическую атаку, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, по объектам на территории Российской Федерации. Действуя на посту дежурства, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области», - говорится в официальном заявлении Минобороны.
За последние сутки над этим регионом всего сбили 19 дронов ВСУ.

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#беспилотник
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#всу
#минобороны
#рф
#пво
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В Киеве рассказали, почему ВС РФ «охотятся» на ЗРК Patriot
Карасев: Россия уничтожает Patriot, чтобы начать наступление
13 марта 2024, 19:17

Фото: iStock/Silent_GOS

ВС РФ активно уничтожают украинские ПВО для того, чтобы начать полноценное наступление. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Да это так».
Он пояснил, что такими действиями армия России убирает все препятствия, чтобы обеспечить бесперебойную работу авиации.

Карасев отметил, что ВС РФ уничтожают ЗРК Pаtriot, так как именно этот вид вооружения способен доставать до российских самолетов, которые сбрасывают бомбы на позиции ВСУ.

«Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать», — пояснил Карасев.

Прежде сообщалось, что российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области. Неделей ранее ВС РФ также уничтожили американскую установку в ДНР.

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#авиация
#армия россии
#всу
#вс рф
#пво
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Уже грядущим летом ожидается перелом в конфликте из-за истощения ВСУ
Advanced: летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ
13 марта 2024, 18:05

Фото: iStock/JARAMA

Летом 2024 года ситуация на Украине может достигнуть поворотного момента из-за дефицита людей и вооружения у ВСУ. Об этом пишет Advanced
«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — говорится в статье.

Издание предполагает, что это может случиться уже этим летом. Если в ВСУ продолжит сохраняться дефицит живой силы и вооружения, то ВСУ РФ смогут осуществить мощный прорыв.

Также отмечается, что армия России смогла выстроить сеть мощнейших оборонительных линий протяженностью сотни километров, а ВСУ этим не занимались, подчеркнув, что российские военные быстро адаптируются к условиям и быстро учатся.

Таким образом, не стоит недооценивать противника, а Запад сильно недооценивал Россию и ее боеспособность, заключил автор статьи.

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#военные
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#армия россии
#всу
#запад
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Офицер ВСУ оценил десятилетиями срок выхода на границы 1991 года
Майор ВСУ Лапин: ВСУ будут добираться до границ 1991 года десятилетиями
13 марта 2024, 17:59

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стремиться достичь границ Украины, установленных в 1991 году, многие годы.
Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в ходе интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».

Таким образом Лапин отреагировал на вопрос о возможности ВСУ достичь границ 1991 года. Он раскритиковал замыслы руководства Украины и отметил нехватку мотивированных солдат для достижения данной цели.

Бывший майор ВСУ выделил проблемы в высшем военном руководстве и дезориентацию украинского общества.

«Каким образом, и с какими силами? Когда мы доберемся туда? Посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они стремятся сохранить привилегии для чиновников и богатых», — отметил офицер.
Он добавил, что при сохранении текущего положения придется воевать будущим поколениям.

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