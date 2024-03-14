ВС РФ взяли под огневой контроль село Первомайское под Авдеевкой

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Армия России установила огневой контроль в селе Первомайское под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Первомайское расположено ниже Невельского, из которого наша артиллерия активно работает. Теперь Первомайское находится под нашим огневым контролем», — цитирует ТАСС Климаковского.
При этом, по его словам, украинские военные пытаются удержать оборону в населенном пункте при помощи FPV-дронов.
Ранее стало известно, что жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местным населением, а также украинскими бойцами.
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Элина Позднякова