Виктория Боня пожертвовала 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил в защиту Виктории Бони, которую ранее упрекнули в роскошной жизни.
Он заявил, что блогер перевела 2 миллиона рублей на помощь пострадавшим от ударов ВСУ и честно платит налоги.
В беседе с NEWS.ru Бородин также подчеркнул, что никого не должно волновать, как телеведущая тратит свои личные деньги.
Напомним, Виктория Боня рассказала про взрослого возлюбленного 13-летней дочери.
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