Выплаты и льготы для бойцов СВО в 2025 году: что положено за контракт с Минобороны РФ

Видео: Минобороны РФ
Ежедневно контракт с Минобороны приходят заключать порядка тысячи россиян. Такие данные привел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о том, что на сегодняшний день в России нет необходимости проводить новую мобилизация ввиду полного обеспечения ВС РФ личным составом.
При заключении контракта с Минобороны РФ военнослужащие обеспечиваются целым пакетом льгот и выплат и получают статус ветерана боевых действий. Государство поддерживает не только самих защитников родины, но и членов их семей. Что положено бойцам СВО, рассказывает «Радио 1».
Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности.
Перед отправкой в зону СВО контрактников в Подмосковье обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки. Бойцам предоставляется лучшая доступная на сегодняшний день экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками.
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.
Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Работодатели обязаны сохранять рабочее место за контрактником на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Это время засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.
Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей.
Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца.
Пока мужчины выполняют задачи спецоперации, государство заботится об их семьях. Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Членам семьи военнослужащих при необходимости оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.
При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Выплаты бойцам СВО в Подмосковье
Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности.
Перед отправкой в зону СВО контрактников в Подмосковье обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки. Бойцам предоставляется лучшая доступная на сегодняшний день экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками.
Выплаты за награды
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.
Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Сохранение рабочего места
Работодатели обязаны сохранять рабочее место за контрактником на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Это время засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.
Выплаты за ранения
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.
Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей.
Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Беременным женам и детям
Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца.
Поддержка семей военнослужащих
Пока мужчины выполняют задачи спецоперации, государство заботится об их семьях. Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Членам семьи военнослужащих при необходимости оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.
При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова