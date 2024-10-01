В Москве собрали почти 72 миллиона рублей в поддержку бойцов СВО

Фото: istock/Anna_Anikina
В Москве собрали почти 72 000 000 рублей в поддержку бойцов специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что средства были собраны через сайт «Миллион призов». Эти деньги использовались не только для поддержки бойцов, но и для оказания гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях России.
Сбор был организован совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и открыт 15 августа. Жители столицы переводят баллы городской программы лояльности. На сайте указано, что один балл равен одному рублю. Перевести можно 500, 1000, 2000, 3000 или 5000 рублей. Количество переводов неограниченно.
Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сбор был организован совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для победы!» и открыт 15 августа. Жители столицы переводят баллы городской программы лояльности. На сайте указано, что один балл равен одному рублю. Перевести можно 500, 1000, 2000, 3000 или 5000 рублей. Количество переводов неограниченно.
Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и их семьи могут воспользоваться 10% скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова