Выполнившая задание мошенников россиянка попала в колонию

19 августа 2026, 10:13

В Чистополе женщине дали 12,5 лет колонии за поджог здания по заданию мошенников

Фото: iStock/NanoStockk

Жительнице Чистополя, ставшей жертвой мошенников, дали 12,5 лет лишения свободы за совершение террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.