Выполнившая задание мошенников россиянка попала в колонию
Жительнице Чистополя, ставшей жертвой мошенников, дали 12,5 лет лишения свободы за совершение террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.
По версии следствия, с 52-летней женщиной в одном из мессенджеров связались неизвестные, представившиеся банковскими работниками. Они убедили ее оформить кредит и перевести деньги на указанные счета, а затем заявили, что эти средства якобы ушли на финансирование ВСУ.
После этого злоумышленники начали угрожать жертве уголовной ответственностью и заставили совершить поджог административного здания в Казани. Женщина самостоятельно изготовила зажигательное устройство по инструкции, полученной от кураторов, и выполнила их требование.
Центральный окружной военный суд признал ее виновной в совершении террористического акта. Назначенное наказание она будет отбывать в колонии общего режима.
Читайте также: