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Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»

Фото: iStock/ Sven Loeffler

Фото: iStock/ Sven Loeffler

США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с энергетическим холдингом «Газпром» в международных проектах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников РФ и Европы.
«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — обратили внимание в сообщении.

Чиновники подчеркнули, что обсуждения между Российской Федерацией и США по этому вопросу находятся на начальной стадии. Однако «неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли администрация Трампа напрямую», подчеркнуло агентство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер уточнил, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.

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Медведев: у Украины еще есть шанс спасти бойцов ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 21:48

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Бойцы украинской армии (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, но у Киева еще есть шанс их спасти. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Teлеграм-канале.
Дмитрий Медведев обратил внимание, что на совещании Совета безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам Вооруженных сил Украины в Курской области, если они сложат оружие.

«Это очень гуманный подход нашей страны», — заметил зампред Совбеза России.

Однако его оборотная сторона означает, что при отказе сложить оружие украинских бойцов уничтожат, объяснил зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Украины еще есть возможность спасти своих военнослужащих, а ближайшие часы покажут ее выбор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

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#всу
#курская область
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#оружие
#президент
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В Судже после удара ВСУ по краеведческому музею погибла его сотрудница
14 марта 2025, 21:14

Фото: istockphoto/Alessandro2802

ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в недавно освобождённом российскими войсками городе Суджа Курской области. В результате атаки погибла сотрудница учреждения.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что удар именно по музею был нанесён прицельно и совершенно сознательно.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал врио главы Курской области в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что ещё две смотрительницы музея получили ранения, они госпитализированы. Краеведческий музей в Судже располагался в так называемом доме Чупилова — архитектурном памятнике XIX века. К сожалению, историческое здание полностью уничтожено, заключил Хинштейн.

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#всу
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Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 20:48

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Киев должен отдать своим формированиям в Курской области приказ о добровольной сдаче в плен. Только таким образом может быть реализован призыв американского президента Дональда Трампа «пощадить» украинских военнослужащих в составе группировки на территории российского региона.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям, а именно — сложить оружие и сдаться в плен», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в плену.

Ранее Дональд Трамп обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные остатки группировки ВСУ в Курской области, которые сейчас находятся к юго-западу от города Суджа, недавно освобождённого российскими войсками.

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#плен
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«Ветераны России» предложили отправить пленных солдат ВСУ восстанавливать Суджу
Mash: пленных солдат ВСУ могут заставить отремонтировать «Пятерочки» в Судже
14 марта 2025, 20:46

Фото: iStock/ lusia599

В Курской области могут задействовать пленных украинских солдат для восстановления поврежденных в ходе боевых действий территорий. Пленных могут также заставить восстанавливать разрисованные «Пятерочки». С такой инициативой выступили общественники из организации «Ветераны России», сообщил Телеграм-канал Mash.
Уже сутки Суджа и окрестности города полностью очищены от ВСУ. Российские военные и военные корреспонденты показывают последствия семимесячной оккупации: это следы боев, мусор, разрисованные дома и площади. Ликвидировать всё это предлагают пленным украинским солдатам.

Общественники из «Ветеранов России» предлагают отправить бойцов ВСУ в Курскую область, выдать все необходимое оборудование, заставить ремонтировать дороги, убирать мусор и отмывать «Пятёрочки» на улицах — которые разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения.

Ранее начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru заявил, что о судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже пока что говорить преждевременно.

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#всу
#курская область
#дороги
#мусор
#военные
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MWM: исчерпывание арсенала ATACMS стало серьезным ударом для армии Украины
14 марта 2025, 20:22

Фото: iStock/ vadimrysev

Полное исчерпывание запасов ракет ATACMS у военных стало серьезным ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Military Watch Magazine.
«Истощение арсенала ATACMS значительно бьет по украинским военным возможностям из-за важности этих ракет», — обратили внимание авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что поставить новые ракеты Киеву будет сложно из-за ограниченных возможностей Соединенных Штатов Америки по их производству.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что на Украине закончились запасы американских тактических ракет ATACMS производства.

«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS)», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что Штаты предоставили Киеву менее 40 ракет, которые закончились уже в конце января.

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