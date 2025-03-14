Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»

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США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с энергетическим холдингом «Газпром» в международных проектах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников РФ и Европы.
«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — обратили внимание в сообщении.
Чиновники подчеркнули, что обсуждения между Российской Федерацией и США по этому вопросу находятся на начальной стадии. Однако «неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли администрация Трампа напрямую», подчеркнуло агентство.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер уточнил, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.
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Ольга Енгалычева