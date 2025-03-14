Глава МИД Британии Лэмми: РФ нужно прекратить огонь без каких-либо условий

Фото: iStock/ 3dmitry
Российской Федерации необходимо принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Об этом объявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, сообщила газета DailyMail.
«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — обратил внимание Лэмми.
Политик подчеркнул, что у союзников «Большой семерки» одно мнение, что российскому лидеру Владимиру Путину нельзя разрешить «менять правила игры».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что бойцы украинской армии (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, но у Киева еще есть шанс их спасти.
Дмитрий Медведев объяснил, что на совещании Совета безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам Вооруженных сил Украины в Курской области, если они сложат оружие.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали процесс переговоров по Украине
Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»
Ольга Енгалычева