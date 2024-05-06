Выросло число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

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Число погибших при атаке украинских беспилотников в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи. Об этом пресс-служба компании «Агро-Белогорье» сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 6 мая беспилотники ВСУ атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу. От полученных травм шесть человек скончались на месте, ещё 35, включая двое детей, пострадали.
По последним данным, число погибших составило семь человек. Ранения различной степени тяжести получили 15 сотрудников предприятия, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Также были ранены пассажиры легкового автомобиля, в котором, по неподтверждённым сведениям, находились дети.
В настоящее время информация о числе раненых и погибших уточняется.
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По последним данным, число погибших составило семь человек. Ранения различной степени тяжести получили 15 сотрудников предприятия, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Также были ранены пассажиры легкового автомобиля, в котором, по неподтверждённым сведениям, находились дети.
В настоящее время информация о числе раненых и погибших уточняется.
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Анастасия Чинкова