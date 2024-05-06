Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, среди них двое детей

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате удара ВСУ по автомобилям с мирными гражданами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали 35 человек, в их числе два ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Шесть человек в результате атаки ВСУ погибли.
Напомним, украинские военные нанесли удар по автомобилям агропромышленной компании «Агро-Белогорье», которые везли сотрудников организации на работу. Также удар пришелся по легковой машине. ВСУ применили для атаки четыре дрона-камикадзе.
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Шесть человек в результате атаки ВСУ погибли.
Напомним, украинские военные нанесли удар по автомобилям агропромышленной компании «Агро-Белогорье», которые везли сотрудников организации на работу. Также удар пришелся по легковой машине. ВСУ применили для атаки четыре дрона-камикадзе.
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Анастасия Хохлова