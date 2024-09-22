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Выросло число пострадавших от обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области

Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное достигло 12 человек
22 сентября 2024, 19:51
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

До 12 человек выросло число пострадавших в результате обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Село Черемошное оказалось под обстрелом ВСУ в воскресенье.

Губернатор ранее сообщал о десяти пострадавших. Сейчас число увеличилось, поскольку двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу Белгорода.



Также Гладков добавил, что семеро из 12 пострадавших – этой бойцы российской самообороны, которые сегодня целый день помогали вернуть электричество в дома сёл, находящихся на границе с Украиной.

Кроме того, среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и ещё четыре мирных жителя, которые помогали налаживать сети.

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Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области 380 бойцов и 11 единиц бронетехники
22 сентября 2024, 19:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли свыше 380 военных и 11 единиц бронетехники на Курском направлении Об этом сообщается в ежедневной сводке новостей Минобороны России.
Отмечается, что помимо этого ВСУ потеряли два танка, девять бронированных машин, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерную машину разминирования и 14 автомобилей.

В оборонном ведомстве также добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на данном участке фронта продолжается.

Ранее в этот день также сообщалось, что российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.

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На причастных к расстрелам боевиков ВСУ под Курском возбудили уголовные дела
СК возбудил уголовные дела на причастных к расстрелам под Курском боевиков ВСУ
22 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. Об этом 22 сентября сообщают военные следователи.
«Уголовные дела возбудили по статьям убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, теракт», — цитирует военное ведомство ТАСС.

Ранее волонтеры рассказали о мирных жителях, которые остаются на оккупированной ВСУ территории Курской области. По данным добровольцев, жители отказываются эвакуироваться по разным причинам — не хотят оставлять дома или опасаются за пожилых родственников, которые могут не перенести тяжелую дорогу. Людям продолжают передавать гуманитарную помощь и уговаривают уехать.

По данным Минобороны, российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области. Украинские боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Марьевка и Малая Локня.

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Власти Сумской области Украины эвакуировали треть населения Глухова
22 сентября 2024, 17:16

Фото: iStock/reflection_art

Около трети населения небольшого городка Глухов в Сумской области эвакуирована. Об этом сообщается в Telegram-канале местной областной администрации.
Отметим, что Глухов располагается на севере Сумской области Украины в менее чем 10 километрах от границы с Россией. По данным из открытых источников, в 2022 году в городе проживали около 32 тысяч человек.

Местные власти сообщают, что из Глухова была эвакуирована почти треть населения, включая около 75% детей.

Ранее, 13 августа, Генштаб ВСУ ввёл запрет на перемещение всех категорий граждан в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Такое решение было принято из-за роста интенсивности боевых действий.

Также добавим, что Сумская область Украины граничит с Белгородской, Курской и Брянской областями России.

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МО РФ: Российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области
22 сентября 2024, 14:35

Фото: istockphoto/aapsky

За минувшие сутки отразили семь атак противника в Курской области. ВСУ предпринимали попытки прорыва в направлении населённых пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка.
Все попытки атакующих действий украинских войск были успешно отражены российскими военными, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными. Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в районе населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

При отражении этих атак украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, два боевых бронированных автомобиля, инженерную машину разграждения и две грузовых машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

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#курская область
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В Минобороны назвали потери ВСУ за время боёв в Курской области
Минобороны: За время боёв в Курской области ВСУ потеряли 16 тысяч бойцов убитыми
22 сентября 2024, 14:14

Фото: istockphoto/MikeMareen

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боёв в Курской области составили до 16 тысяч человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили в регионе 12 украинских танков, среди которых были машины иностранного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также за время боёв были уничтожены 57 боевых машин пехоты (БМП), 95 бронетранспортёров (БТР), 705 боевых бронированных машин. Помимо этого, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли в Курской области 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Среди уничтоженных российскими бойцами РСЗО было восемь установок HIMARS и шесть MLRS американского производства, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы.

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Волонтёры рассказали об отказывающихся эвакуироваться жителях Курской области
22 сентября 2024, 13:52

Фото: istockphoto/N-sky

В Глушковском районе Курской области эвакуацию объявили 14 августа, вскоре после вторжения ВСУ. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, многие местные жители отказываются уезжать.
Волонтёры рассказывали изданию РБК, что приходится подолгу уговаривать людей эвакуироваться в целях их же собственной безопасности, но часто этого так и не удаётся сделать. В таком случае жителям оставляют гуманитарную помощь. Многие опасаются переезжать из-за пожилых родственников, опасаясь, что стресс и дорога могут оказаться для них непосильным испытанием.

Волонтёр Константин Липартиа рассказал, что некоторых людей приходится эвакуировать по нескольку раз, так как они возвращаются в свои деревни и посёлки. Другой волонтёр Никита Киосев вспомнил, как в одной из деревень жители заявили, что не покинут свои дома, а просили дать им оружие, чтобы они могли защищать их от захватчиков.

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«Ахмат» сбил дрон-разведчик ВСУ с камерой за 80 тысяч евро
«Ахмат» сбил дрон-разведчик ВСУ «Лелека-100» с камерой за 80 тысяч евро
22 сентября 2024, 13:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Расчёт БПЛА группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» в Курской области сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро. Об этом командир группы с позывным «Аид» рассказал в беседе с РИА Новости.
Отметим, что «Лелека-100» – украинский беспилотник, предназначенный для ведения разведки.



«Аид» сообщил, что ранее эти дроны делались из пенопласта. Сейчас же они изготавливаются из фанеры. Беспилотники такого типа лёгкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке.

Российские бойцы с помощью FPV-дрона сбили этот аппарат в небе над Курской областью. При попадании дрона по «Лелеке», она приземлилась от раскрывшегося при ударе парашюта.

Главной ценностью сбитого беспилотника, продолжил «Аид», является его камера. Она изготовлена в Швейцарии. На данном дроне была установлена дневная, стоимость которой составляет 80 тысяч евро, но есть ещё и ночная уже за порядка 120 тысяч евро.

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#швейцария
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Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей
Умеров: Киев ведёт переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter
22 сентября 2024, 12:27

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украина ведёт переговоры о получении от западных союзников истребителей типа Gripen и Eurofighter. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров в эфире телемарафона.
Министр напомнил, что Киеву уже обязались поставить истребители F-16 производства США и французские Mirage-2000. Первые уже поступили в страну, о чем в конце августа сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 26 августа первый истребитель F-16 был потерян в результате крушения. Тогда погиб пилот Алексей Мес.

Теперь Киев просит у партнёров предоставить ВСУ ещё два типа истребителей – Gripen и Eurofighter. В настоящее время ведутся консультации по данному вопросу. В скором времени, заверил Умеров, результаты переговоров будут озвучены.

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#всу
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ВС РФ поразили энергетические объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
22 сентября 2024, 12:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также ударили по обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины объектам, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.

Удары ​производились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.

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#всу
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#аэродром
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