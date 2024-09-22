Выросло число пострадавших от обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области

Фото: iStock/maxim4e4ek
До 12 человек выросло число пострадавших в результате обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Село Черемошное оказалось под обстрелом ВСУ в воскресенье.
Губернатор ранее сообщал о десяти пострадавших. Сейчас число увеличилось, поскольку двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу Белгорода.
Также Гладков добавил, что семеро из 12 пострадавших – этой бойцы российской самообороны, которые сегодня целый день помогали вернуть электричество в дома сёл, находящихся на границе с Украиной.
Кроме того, среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и ещё четыре мирных жителя, которые помогали налаживать сети.
Читайте также:
Гладков: Жители Белгородской области смогут частично компенсировать аренду жилья
МО РФ: Российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области
Волонтёры рассказали об отказывающихся эвакуироваться жителях Курской области
Губернатор ранее сообщал о десяти пострадавших. Сейчас число увеличилось, поскольку двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу Белгорода.
Также Гладков добавил, что семеро из 12 пострадавших – этой бойцы российской самообороны, которые сегодня целый день помогали вернуть электричество в дома сёл, находящихся на границе с Украиной.
Кроме того, среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и ещё четыре мирных жителя, которые помогали налаживать сети.
Читайте также:
Гладков: Жители Белгородской области смогут частично компенсировать аренду жилья
МО РФ: Российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области
Волонтёры рассказали об отказывающихся эвакуироваться жителях Курской области
Анастасия Чинкова