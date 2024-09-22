Гладков: Жители Белгородской области смогут частично компенсировать аренду жилья

Фото: сайт Кремля
Жители сёл приграничных районов Белгородской области, которые вынуждены были уехать из-за постоянных обстрелов, смогут частично компенсировать стоимость аренды жилья. Такой сервис заработал на Госуслугах.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что компенсация будет выплачиваться из средств областного бюджета. Речь идёт о тех населённых пунктах в приграничных районах, по которым принято решение оперативного штаба. Сумма выплаты составит 20 тысяч рублей, для многодетных семей — 40 тысяч рублей.
По словам Гладкова, за первые три дня работы программы заявления о выплате компенсации подали 140 человек. Глава областной администрации заверил, что региональные власти продолжат оказывать помощь и поддержку всем тем, кто пострадал от украинских обстрелов и атак беспилотников.
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Александр Бойцов