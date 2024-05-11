Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам в ЛНР

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Число пострадавших при ударе ВСУ по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 15. Об этом министр здравоохранения региона Наталия Пащенко написала в своём Telegram-канале.
Напомним, что вечером 10 мая украинские войска атаковали нефтебазу в Ровеньках, после чего в городе вспыхнул пожар. В результате обстрела также были повреждены дома, о чём сообщал глава региона Леонид Пасечник.
По словам Пащенко, в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, шестеро получили ранения различной степени тяжести, а у пятерых наблюдается острая реакция на стресс и отравления продуктами горения.
В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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По словам Пащенко, в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, шестеро получили ранения различной степени тяжести, а у пятерых наблюдается острая реакция на стресс и отравления продуктами горения.
В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Анастасия Чинкова