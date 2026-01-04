Выросло число жертв атаки ВСУ на кафе под Херсоном
Число погибших при атаке ВСУ по село Хорлы в Херсонской области выросло до 29 человек, в их числе — двое детей. Об этом сообщила пресс-служба СК России в своем телеграм-канале.
По данным официального представителя ведомства Светланы Петренко, всего пострадали не менее 60 человек, из которых 15 остаются в больницах. Состояние троих пострадавших оценивается как в тяжелое.
Для установления личностей жертв теракта проводятся генетические экспертизы. В настоящее время опознаны 12 погибших.
Напомним, в новогоднюю ночь три дрона, один из которых «был с зажигательной смесью», ударили по кафе и гостинице, где местные жители встречали праздник. Возникший пожар удалось потушить только к утру. Инцидент квалифицировали по статье о теракте.
