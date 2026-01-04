Выросло число жертв атаки ВСУ на кафе под Херсоном

04 января 2026, 10:43

СК: число погибших при атаке ВСУ на Хорлы выросло до 29 человек

Фото: iStock/peterscode

Число погибших при атаке ВСУ по село Хорлы в Херсонской области выросло до 29 человек, в их числе — двое детей. Об этом сообщила пресс-служба СК России в своем телеграм-канале.