«Выспаться за 20 минут»: на СВО применяют новый комплекс биостимуляции

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Российские инженеры создали комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», благодаря которому можно всего за 20 минут отдохнуть так как за время сна длительностью 4-6 часов, он уже применяется в зоне спецоперации для отдыха российских военных. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном», - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что аппарат нормализует эмоциональное состояние человека, снимает нервное напряжение и усталость, а также повышает устойчивость к стрессам, предупреждает усталость и увеличивает работоспособность.
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Элина Позднякова