Выступавшую за убийство военных и удары по Москве задержали

27 декабря 2025, 12:41

Жительницу Донецка задержали за призыв к убийству военных и ударам по Москве

Фото: iStock/fotoember

Жительницу Донецка задержали за призывы к убийству военных и ударам по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.





По данным ведомства, женщина самостоятельно вышла на связь с представителями ГУР МО Украины через Telegram. По их заданию она фотографировала российскую военную технику. На допросе она подтвердила, что передавала снимки украинскому куратору, а также заявила, что не получала за это денег.

«Не стоит вестись на такие провокации», – сказала злоумышленница.