Выступавшую за убийство военных и удары по Москве задержали
Жительницу Донецка задержали за призывы к убийству военных и ударам по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, женщина самостоятельно вышла на связь с представителями ГУР МО Украины через Telegram. По их заданию она фотографировала российскую военную технику. На допросе она подтвердила, что передавала снимки украинскому куратору, а также заявила, что не получала за это денег.
«Не стоит вестись на такие провокации», – сказала злоумышленница.В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статьям о шпионаже, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.