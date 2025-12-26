Житель Челябинской области может получить суровое наказание за госизмену

26 декабря 2025, 12:13

Житель Челябинской области может получить пожизненное за донаты ВСУ

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Жителя Челябинской области задержали по подозрению в государственной измене. Об этом 26 декабря сообщили в региональном управлении ФСБ.