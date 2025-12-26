Достижения.рф

Житель Челябинской области может получить суровое наказание за госизмену

Житель Челябинской области может получить пожизненное за донаты ВСУ
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Жителя Челябинской области задержали по подозрению в государственной измене. Об этом 26 декабря сообщили в региональном управлении ФСБ.



Установили, что мужчина, придерживаясь проукраинских взглядов, на конфиденциальной основе наладил сотрудничество с представителем украинских спецслужб, чтобы оказывать помощь деятельности, направленной против безопасности России.

Как утверждают в ФСБ, в 2024 году он переводил деньги в пользу Вооружённых сил Украины. Возбудили уголовное дело, санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2026 года.

Никита Кротов

