Выяснились подробности эвакуации жителей Курской области

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Власти Курской области организовали эвакуацию жителей приграничных населённых пунктов Глушковского района из-за участившихся атак FPV-дронов. Об этом сообщил глава района Павел Золотарев в Telegram-канале оперативного штаба региона, передает РИА Новости.
По словам Золотарева, за последние сутки дроны противника нанесли удары по гражданской инфраструктуре, что привело к разрушениям, гибели и ранениям людей. Посёлок Глушково расположен в 10 км от украинской границы.
Золотарев подчеркнул, что ситуация в приграничье находится под контролем ВС РФ, а власти готовы обеспечить всем необходимым желающих покинуть опасные территории.
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«За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области», — сообщил он.Сотрудники «Барс-Курска» и АНО «Патриот» и добровольцы, вызвавшиеся помочь, проводят подомовые обходы, чтобы убедить жителей Званого, Глушково и других сёл временно переехать в безопасные районы. Ранее часть эвакуированных уже самовольно возвращалась в свои дома, несмотря на риски.
Золотарев подчеркнул, что ситуация в приграничье находится под контролем ВС РФ, а власти готовы обеспечить всем необходимым желающих покинуть опасные территории.
«Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов!», — указал Золотарев.Читайте также:
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Мария Моисеева