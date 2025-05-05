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Над двумя российскими регионами сбили девять дронов ВСУ

Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили девять БПЛА ВСУ
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Над Курской и Белгородской областями силами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников самолётного типа (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Воздушные цели были нейтрализованы в период с 20:30 до 21:00 мск. Пять дронов сбиты над Курской областью, четыре — над Белгородской. Инцидент не повлёк разрушений или жертв, так как все атаки своевременно пресечены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили пять дронов ВСУ в Калужской области. Также выяснилось, что в городе Белополье Сумской области поражено подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое получило боекомплекты и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

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05 мая 2025, 21:58

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Объявленное РФ перемирие в мае говорит о многом, особенно в контексте того, с чего пришлось начинать урегулирование конфликта на Украине, объявил президент США Дональд Трамп, сообщило агентство ТАСС.
Со слов лидера Соединенных Штатов Америки, обе стороны украинского конфликта нацелены на достижение его разрешения.

Напомним, ранее приздент Российской Федерации Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня — с 8 до 11 мая.

«Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим», — поделился своим мнением Дональд Трамп в разговоре с представителями СМИ в Белом доме.

Американский президент назвал такое действие главы российского государства «многим» и обратил внимание, что журналисты не знают, «с чего они начинали». Он напомнил, что его предшественник Джо Байден «три года не разговаривал с Путиным».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после заключения сделки с США по редкоземельным металлам Владимир Зеленский купил продолжение боевых действий.

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Военэксперт Леонков: Зеленский купил продолжение боевых действий сделкой с США
05 мая 2025, 21:23

Владимир Зеленский

После заключения сделки с США по редкоземельным металлам Владимир Зеленский купил продолжение боевых действий. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Он добавил, что глава киевского режима получил карт-бланш и теперь будет работать на результат. Также ему снова «открылся ящик Пандоры» в виде поступающей военной помощи.

«Фактически, можно говорить, он купил продолжение боевых действий и поэтому будет пытаться добиваться хоть каких-то результатов. Поэтому мы будем часто получать информацию о том, что некоторые подразделения в составе ротно-тактических, батальонно-тактических групп будут пытаться сосредоточенными силами штурмовать отдельные участки линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Леонков в беседе с NEWS.ru.
При этом эксперт отметил, что шансы на успех у ВСУ крайне малы. Украинские войска могут понести большие потери из-за тактики ведения боевых действий до последнего бойца.

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Военэксперт Леонков: ВСУ не смогут прорваться на территорию РФ
05 мая 2025, 21:21

Фото: iStock/ Olena_Z

Вооруженные силы Украины не смогут прорваться на территорию РФ, объявил военный эксперт Алексей Леонков.
Он отметил, что украинская армия уже понесла весомые потери и утратила фактор внезапности. Со слов Леонкова, сейчас ВС РФ полностью контролируют ситуацию на границе, что предотвращает повторение масштабного наступления ВСУ.

Военнный эксперт обратил внимание, что украинская армия будет пытаться вторгнуться на территорию Курской области, но у нее ничего не выйдет. ВСУ понесли огромные потери, ничего не добились и вряд ли соберут группировку, которая сможет участвовать в операции по прорыву на российской территории, отметил Леонков.

«Такие попытки уже невозможны, потому что в той авантюре «курский гамбит», как я ее называю, был использован фактор внезапности. Теперь так не получится от слова никогда», — добавил военный эксперт в беседе с NEWS.ru.

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#курская область
#всу
#вс рф
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Жизнь на три страны, обман украинских пограничников и съемки за рубежом: что Антон Пампушный говорил о покинувших РФ артистах?
05 мая 2025, 18:05

Антон Пампушный (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)

Актера Антона Пампушного многие знают по фильмам «Экипаж», «Дворец» и «Защитники». 5 мая артист отмечает 42-летие. О съемках за рубежом, обмане украинских пограничников и жизни на три страны — в материале «Радио 1».

Биография и съемки в кино

Антон Пампушный появился на свет в 1982 году в городе Астана, Казахстан. После окончания средней школы будущий актер поступил в Торгово-экономический колледж. По специальности он практически не трудился — поехал в Москву поступать в театральный вуз. В 2007 году Пампушный стал выпускником Школы-студии МХАТ. А в 2011 году Антон окончил и факультет режиссуры игрового кино ВГИКа.

Пампушный дебютировал в кино в 2005 году в фильме «Александр. Невская битва». Еще Пампушный снимался в лентах «Трудная», «Джек Райан», «Бедная LIZ», «Жизнь после жизни», «Пингвин нашего времени», «Экипаж», «Защитники», «Балканский рубеж», «Друг на продажу», «Магистраль» и иных.

Всего фильмография Пампушного насчитывает больше 40 работ.

Антон Пампушный (Фото: кадр из фильма «Кома»)

Личная жизнь Антона Пампушного

Личная жизнь актера сложилась счастливо и гармонично. Антон заключил брак с актрисой Моникой Госсман. По национальности она немка, но появилась на свет в Казахстане. Пара впервые встретилась во время учебы во МХАТе.

Влюбленные поженились в Дании. Живут на несколько стран — Госсман играет в немецком театре и преподает актерское мастерство в США, в то время как Пампушный снимается в России.

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В 2017 году у супругов появился сын Винсент-Эдвард.

«Сын говорит на английском, немецком и русском. Лучше на немецком, потому что большую часть времени провожу с ним я. А когда приезжаем в Россию, он через две-три недели переходит на русский. В Америке в садике сразу схватывает английский. Даже начал делать замечания нашему произношению», — признавалась Госсман.

Со слов Моники и Антона, Винсент-Эдвард проявляет способности к режиссуре. Так, во время завтраков он придумывает для родителей определенные роли и дает задание-сценку.

Антон Пампушный и Моника Госсман (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)

Как Антон Пампушный обманул украинских пограничников

В 2020 году в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины заявили, что россиянин 1982 года прилетел в аэропорт Борисполь из Франкфурта. Во время разговора с пограничниками он отрицал, что приезжал в Крым после 2014 года.

Но артист до этого момента присутствовал на фестивале «Таврида» и не смог объяснить украинским службам, чем занимался там. Помимо прочего, артист исполнил одну из ключевых ролей в картине «Балканский рубеж», съемки которого также проходили на полуострове.

Оказалось, что тем россиянином был Антон Пампушный, которому потом запретили въезд на Украину на три года.

Антон Пампушный с сыном (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)

Пампушный об уехавших из РФ артистах

После начала спецоперации Антон Пампушный, говоря об отъезде многих артистов из России, заявил, что «сегодня, главное, не торопиться».

«Давайте дадим рассудить всю ситуацию истории, времени. В какой-то момент все станет понятно и прозрачно <...> Когда тяжело, нужно идти мелкими шагами. В том числе не нужно вешать ни на кого ярлыки», — выразил свое мнение актер.

Пампушный считает, что людям при любых сложностях нужно держаться вместе. Вместе с тем Антон не стал осуждать тех, кто уехал из России.

Антон Пампушный (Фото: кадр из фильма «Пингвин нашего времени»)

Пампушный о работе за рубежом

Антон участвует в съемках не только в России. Актер даже сотрудничал с режиссером Романом Полански при создании фильма «Дворец».

«Мне действительно везет на партнеров, на людей, с кем приходится работать. И Роман Полански в этом смысле для меня очередной подарок судьбы. Если честно, я согласился сняться в фильме «Дворец» с большим сомнением, потому что уже была сложная политическая ситуация и тема имела немного политический окрас. Пересилила сомнения возможность увидеть, как работает великий мастер. Потому что мы, актеры, мечтаем столкнуться с такими огромными глыбами, личностями, как Полански или тот же Михалков. Я согласился на это просто для того, чтобы получить тренинг от Полански», — подчеркнул Пампушный.

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Артист делился, что режиссер говорит на русском языке.

«Он сносно говорит на русском, может пошутить, причем у него искрометный юмор», — откровенничал Пампушный.

Антон Пампушный (Фото: кадр из сериала «Незабудки»)

Антон Пампушный сейчас

Антон активно развивает творческую карьеру.

В 2025 году Пампушный выступил как эксперт на форуме регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». Во время образовательных сессий и некоммерческих показов специалисты в сфере киноискусства рассказали о своих навыках и наработках.

Артист появился на главных ролях в нескольких российских проектах. Антон снялся в сериале «Пираты XXI века». Затем актер трудился над военной драмой «Значит, нам туда дорога».

В 2025-м Пампушный также работал над исторической лентой Карена Оганесяна «Илья Муромец». Зрители увидят картину в 2026 году.

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Мария Шукшина заявила, что Филипп Киркоров — открытый гей*
05 мая 2025, 16:09

Мария Шукшина (Фото: Телеграм@mariashukshina)

Актриса Мария Шукшина в интервью высказалась в адрес певца Филиппа Киркорова, заявив, что он является открытым геем*. По мнению Шукшиной, только принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ*, который, как она считает, стал возможен благодаря началу специальной военной операции, ограничивает певца в публичных высказываниях.

«А так бы он просто гордился!» — отметила Шукшина.

Она подчеркнула, что, по её мнению, без законодательных ограничений Киркоров мог бы публично заявлять о своей ориентации и «уводить людей на ложный путь».

Недавно стало известно, что Киркоров попал в очередной скандал. Причиной стало использование пиротехники в его загородном доме в Красногорске в честь 58-летия артиста. Масштабный салют попал в социальные сети и вызвал широкий общественный резонанс. По данным СМИ, запуск фейерверков мог нарушить действующие нормы, и артисту может грозить штраф.

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