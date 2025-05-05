Над двумя российскими регионами сбили девять дронов ВСУ

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Над Курской и Белгородской областями силами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников самолётного типа (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Воздушные цели были нейтрализованы в период с 20:30 до 21:00 мск. Пять дронов сбиты над Курской областью, четыре — над Белгородской. Инцидент не повлёк разрушений или жертв, так как все атаки своевременно пресечены.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили пять дронов ВСУ в Калужской области. Также выяснилось, что в городе Белополье Сумской области поражено подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое получило боекомплекты и горюче-смазочные материалы (ГСМ).
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Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили пять дронов ВСУ в Калужской области. Также выяснилось, что в городе Белополье Сумской области поражено подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое получило боекомплекты и горюче-смазочные материалы (ГСМ).
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Мария Моисеева