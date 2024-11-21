Стало известно об отправке США Киеву устаревших ракет и причинах для этого

США используют отправку устаревших ракет ATACMS Украине для модернизации своего арсенала, свидетельствует анализ американского военного бюджета, проведенный РИА Новости. Эти ракеты, срок службы которых истекает в следующем году, позволяют Вашингтону направить средства на обновление вооружений и сократить расходы Пентагона.