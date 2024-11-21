Стало известно об отправке США Киеву устаревших ракет и причинах для этого

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США используют отправку устаревших ракет ATACMS Украине для модернизации своего арсенала, свидетельствует анализ американского военного бюджета, проведенный РИА Новости. Эти ракеты, срок службы которых истекает в следующем году, позволяют Вашингтону направить средства на обновление вооружений и сократить расходы Пентагона.
С февраля 2022 года Конгресс США увеличил лимит на поставки оружия Украине до 33,3 миллиарда долларов.
В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов для восполнения своих запасов.
Через Инициативу помощи Украине (USAI) дополнительно выделено 32,7 миллиарда долларов на закупку оружия на международных рынках.
Передача оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA должна завершиться до 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп, обещавший пересмотреть поставки, вступит в должность.
Ранее New York Times сообщила, что президент Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов по России.
Во вторник Минобороны РФ заявило, что системы ПВО отразили атаку ВСУ с использованием шести ракет ATACMS по Брянской области.
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В то же время Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов для восполнения своих запасов.
Через Инициативу помощи Украине (USAI) дополнительно выделено 32,7 миллиарда долларов на закупку оружия на международных рынках.
Передача оставшихся 5,5 миллиарда долларов в рамках PDA должна завершиться до 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп, обещавший пересмотреть поставки, вступит в должность.
Ранее New York Times сообщила, что президент Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов по России.
Во вторник Минобороны РФ заявило, что системы ПВО отразили атаку ВСУ с использованием шести ракет ATACMS по Брянской области.
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Мария Моисеева