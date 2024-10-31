ВСУ начали активно применять на фронте дроны Switchblade 600

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Вооруженные силы Украины ввели в активное применение на фронте дроны-камикадзе Switchblade 600 из США. Этой информацией делятся «Известия».
За короткий промежуток времени дроны-камикадзе были замечены в большом количестве. После того, как обломки беспилотников подверглись тщательному анализу, смогли установить, что новые дроны-камикадзе представляют собой модифицированные версии дрона-камикадзе Switchblade 600.
До этого рассматривалась возможность, что ВСУ используют новые модификации дронов Switchblade 300, которые передавались Украине еще в 2022 году.
Особо много модифицированных БПЛА из Америки применяется на Донецком направлении.
В первых числах октября стало известно, что производство барражирующих боеприпасов Switchblade 600 было локализовано на Украине благодаря соглашению с компанией AeroVironment.
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До этого рассматривалась возможность, что ВСУ используют новые модификации дронов Switchblade 300, которые передавались Украине еще в 2022 году.
Особо много модифицированных БПЛА из Америки применяется на Донецком направлении.
В первых числах октября стало известно, что производство барражирующих боеприпасов Switchblade 600 было локализовано на Украине благодаря соглашению с компанией AeroVironment.
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Мария Моисеева