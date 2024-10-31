ВСУ начали активно применять на фронте дроны Switchblade 600

Боевики ВСУ в практически безвыходном положении на Курщине, пишет «Лента.ру», ссылаясь на отставного полковника и военного аналитика Анатолия Матвийчука. Он подчеркнул, что у украинской армии нет в том числе и возможности пополнить резервы.