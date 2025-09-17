Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за рубежом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал чиновников перестать отдыхать за границей по примеру депутатов. Об этом пишет ТАСС.
Спикер ГД предложил им «снимать розовые очки» и прекратить зарубежные поездки. Он отметил, что у кого‑то такие увлечения могут плохо кончиться. Володин считает, что правительство должно занять более жёсткую позицию и открыто поддержать специальную военную операцию (СВО).
В январе опрос среди читателей проекта «Новости Mail» показал, что большинство россиян (70%) поддерживают идею законодательно ограничить выезд чиновников за рубеж на время СВО.
Кроме того, 86% респондентов высказались за введение дополнительных ограничений, в том числе запрета на владение недвижимостью за границей.
