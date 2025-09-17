Достижения.рф

Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за рубежом

Володин: чиновникам нужно отказаться от отдыха за границей по примеру депутатов
Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал чиновников перестать отдыхать за границей по примеру депутатов. Об этом пишет ТАСС.



Спикер ГД предложил им «снимать розовые очки» и прекратить зарубежные поездки. Он отметил, что у кого‑то такие увлечения могут плохо кончиться. Володин считает, что правительство должно занять более жёсткую позицию и открыто поддержать специальную военную операцию (СВО).

В январе опрос среди читателей проекта «Новости Mail» показал, что большинство россиян (70%) поддерживают идею законодательно ограничить выезд чиновников за рубеж на время СВО.

Кроме того, 86% респондентов высказались за введение дополнительных ограничений, в том числе запрета на владение недвижимостью за границей.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0