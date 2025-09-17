Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за рубежом

17 сентября 2025, 14:55

Володин: чиновникам нужно отказаться от отдыха за границей по примеру депутатов

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал чиновников перестать отдыхать за границей по примеру депутатов. Об этом пишет ТАСС.