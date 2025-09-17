ВС РФ спасли украинца от гнавшихся за ним сотрудников военкомата

17 сентября 2025, 15:53

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные с помощью разведывательного дрона помогли жителю Херсона скрыться от сотрудников украинского ТЦК (территориального центра комплектования, военкомата), пытавшихся насильно мобилизовать его. Об этом сообщает РИА Новости.