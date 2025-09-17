ВС РФ спасли украинца от гнавшихся за ним сотрудников военкомата
Российские военные с помощью разведывательного дрона помогли жителю Херсона скрыться от сотрудников украинского ТЦК (территориального центра комплектования, военкомата), пытавшихся насильно мобилизовать его. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за мужчиной, ехавшим по просёлочной дороге на велосипеде, гнался автомобиль с представителями украинского военкомата. Преследование происходило в сельской местности на территории, контролируемой Киевом.
Российский FPV-дрон, осуществлявший разведку, зафиксировал происходящее. После дрон вмешался в ситуацию и перехватил автомобиль военкомов, что позволило велосипедисту скрыться.
В российских силовых структурах уточнили, что случаи насильственной мобилизации в Херсоне участились. Российские БПЛА регулярно фиксируют, как сотрудники ТЦК ловят мужчин прямо на улицах, пытаясь принудительно отправить их в зону боевых действий.
