Азаров: конфликт на Украине может завершить только смена киевского режима
Единственный способ завершить конфликт на Украине — это устранить режим Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в соцсети.
Он подверг критике заявление Зеленского о том, что введение гарантий безопасности для Киева является основой для прекращения боевых действий.
«Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим», — написал экс-премьер.Он также отметил, что власти Украины создали нынешний режим с целью конфликта с Россией.
Ранее в США заявили, что военные реформы Владимира Зеленского говорят о том, что он потерял связь с реальностью.