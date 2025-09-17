Достижения.рф

Зеленскому назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

Азаров: конфликт на Украине может завершить только смена киевского режима
Владимир Зеленский

Единственный способ завершить конфликт на Украине — это устранить режим Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в соцсети.



Он подверг критике заявление Зеленского о том, что введение гарантий безопасности для Киева является основой для прекращения боевых действий.

«Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим», — написал экс-премьер.
Он также отметил, что власти Украины создали нынешний режим с целью конфликта с Россией.

Ранее в США заявили, что военные реформы Владимира Зеленского говорят о том, что он потерял связь с реальностью.
