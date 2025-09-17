17 сентября 2025, 14:31

Азаров: конфликт на Украине может завершить только смена киевского режима

Владимир Зеленский

Единственный способ завершить конфликт на Украине — это устранить режим Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в соцсети.





Он подверг критике заявление Зеленского о том, что введение гарантий безопасности для Киева является основой для прекращения боевых действий.

«Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим», — написал экс-премьер.