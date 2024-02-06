Военэксперт Леонков опроверг мощь поставленных Западом Украине танков

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Военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что Запад возлагал слишком большие ожидание на поставленные Украине танки Challenger, Leopard и Abrams, которые не оправдались.
Он отметил, что для того, чтобы ВСУ могли нормально управлять новой техникой, была выделена целая бригада специалистов для обучения.
Специалист добавил, что Запад очень сильно рассчитывал на победу над Россией именно с помощью их «современного» оружия, что не вышло.
Ранее автор «Царьграда» Андрей Ревнивцев отметил, что в случае военного конфликта США и Ирана у Штатов не получится выиграть.
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«Они должны были внести решающий вклад в наступление, но ситуация сложилась иначе, и эти танки себя никак не проявили. То есть надежда на них оказалась слишком завышена, а результат оказался слишком плачевным. Поэтому 14 танков Challenger, 31 танк Abrams и порядка 36 танков Leopard никоим образом не повлияли на ситуацию», — поделился в беседе с RT Леонков.
Ранее автор «Царьграда» Андрей Ревнивцев отметил, что в случае военного конфликта США и Ирана у Штатов не получится выиграть.
«На вооружении Ирана стоит большая линейка ракет. Новейшие Sejjil-2 имеют дальность до 2 500 км, а значит, способны не только достать до Израиля, но и ударить по всем военным базам США в регионе. Он обладает ударными беспилотниками Shahed-149, способными лететь на 2 тыс. км. Добавьте к этому внушительный арсенал противокорабельных и крылатых ракет, авиацию, флот. Победоносной войной, способной поднять рейтинги Байдена накануне президентских выборов, такой конфликт не будет никогда», — написал в своём материале Ревнивцев.
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Мелисса Тимофеева