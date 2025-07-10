Генерал предупредил о возможных ударах с западных аэродромов по России

10 июля 2025, 11:42

Генерал Попов: ВСУ могут ударить с западных аэродромов вглубь РФ

Фото: iStock / Anna_Anikina

ВКС России нанесли рекордный за время спецоперации удар по Украине, применив 728 ударных дронов и полтора десятка крылатых ракет. Как сообщает MK, наибольший урон нанесен аэродрому «Озерный» в Житомирской области и авиазаводу в Луцке.





По мнению военного эксперта Владимира Попова, удары могли быть нанесены по западной военной технике, которую поставляют Украине. Сообщается об уничтожении натовских самолетов и техники, складов и цехов сборки дронов.

«Аэродромы, по которым мы сегодня (в среду. — Прим. Ред.) ударили, украинские ВВС могут использовать как основные, затем сесть на аэродром «подскока» где-то под Харьковом, Изюмом и полететь уже далеко внутрь нашей страны», — описал возможную тактику противника Попов.