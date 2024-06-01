ВКС РФ ударили по месту размещения разработчиков заданий для беспилотников ВСУ

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ВКС России и артиллерия поразили место размещения специалистов, занимающихся разработкой полётных заданий для украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что войска нанесли удары оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.
Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на территории Украины, а также обстреляли военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области.
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Анастасия Чинкова