Аэродром для F-16, бригада ПВО и Днепровская ГЭС: подробности массированной атаки ВС РФ по Украине





Что известно о ракетных ударах по Украине в ночь на 1 июня

Что ВС РФ поразили на Украине 1 июня





«Были удары по Южной, Центральной и Западной Украине», — сообщил Зеленский.





Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю





Последствия ракетных ударов ВС РФ по Украине





Что известно об ударе ВС РФ по военному аэродрому ВСУ

Что известно о целях ночных ударов по Украине

О том, что ВС РФ нанесли комбинированный ракетный удар по украинским объектам военной инфраструктуры, сообщил ряд СМИ. Удары были зафиксированы на большей части территории Украины, в том числе в западных регионах. Российская армия атаковала военные цели с применением «Гераней-2», ракет «Калибр» и гиперзвуковых комплексов «Кинжал».Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под удар попали энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Telegram-канал «Военный Донецк» отмечает, что взрывы звучали еще и в Закарпатской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях.Авторы портала сообщили, что в результате атаки ВС РФ, вероятно, пострадала военная инфраструктура страны, так как местные власти не комментируют ситуацию. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ действительно атаковали несколько регионов страны.В Минобороны РФ назвали групповой удар по объектам энергосистемы Украины ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что в результате обстрела серьезные повреждения получило оборудование двух тепловых электростанций.Глава администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что движение по Днепровской гидроэлектростанции временно перекрыто из-за ЧП. Об ударах по энергетическим объектам сообщили также в Кировоградской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской областных администрациях. Отмечается, что в результате происшествий никто не пострадал.ВС РФ нанесли удар в районе города Стрый во Львовской области. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся по военному аэродрому около города Стрый. Именно там шла подготовка к приему самолетов F-16. Также ВС РФ нанесли удар по складам бывшего инженерного батальона. Кроме того, взрывы раздались в ночь на 1 июня в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, куда ВСУ свозили западную военную технику.Еще один удар зафиксирован ближе к пригороду Дулибы, предположительно, пришелся по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале сообщил, что целью ВС РФ на Украине стали логистические узлы, военная и энергетическая инфраструктура. По его словам, удары ВС РФ по тыловым объектам противника – гарантированное снижение его военного потенциала.

Кришнаитов задержали и доставили в военкомат в Закарпатской области Украины

