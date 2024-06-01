Аэродром для F-16, бригада ПВО и Днепровская ГЭС: подробности массированной атаки ВС РФ по Украине

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Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Какие важные объекты удалось поразить российской армии и что об одной из крупнейших атак говорят украинские власти расскажет редакция «Радио 1».
Что известно о ракетных ударах по Украине в ночь на 1 июня
О том, что ВС РФ нанесли комбинированный ракетный удар по украинским объектам военной инфраструктуры, сообщил ряд СМИ. Удары были зафиксированы на большей части территории Украины, в том числе в западных регионах. Российская армия атаковала военные цели с применением «Гераней-2», ракет «Калибр» и гиперзвуковых комплексов «Кинжал».
Что ВС РФ поразили на Украине 1 июня
Авторы портала сообщили, что в результате атаки ВС РФ, вероятно, пострадала военная инфраструктура страны, так как местные власти не комментируют ситуацию. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ действительно атаковали несколько регионов страны.
«Были удары по Южной, Центральной и Западной Украине», — сообщил Зеленский.
В Минобороны РФ назвали групповой удар по объектам энергосистемы Украины ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.
Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю
Последствия ракетных ударов ВС РФ по Украине
В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что в результате обстрела серьезные повреждения получило оборудование двух тепловых электростанций.
Глава администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что движение по Днепровской гидроэлектростанции временно перекрыто из-за ЧП. Об ударах по энергетическим объектам сообщили также в Кировоградской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской областных администрациях. Отмечается, что в результате происшествий никто не пострадал.
Что известно об ударе ВС РФ по военному аэродрому ВСУ
ВС РФ нанесли удар в районе города Стрый во Львовской области. По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся по военному аэродрому около города Стрый. Именно там шла подготовка к приему самолетов F-16. Также ВС РФ нанесли удар по складам бывшего инженерного батальона. Кроме того, взрывы раздались в ночь на 1 июня в районе Стрыйского вагоноремонтного завода, куда ВСУ свозили западную военную технику.
Еще один удар зафиксирован ближе к пригороду Дулибы, предположительно, пришелся по Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.
Что известно о целях ночных ударов по Украине
Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале сообщил, что целью ВС РФ на Украине стали логистические узлы, военная и энергетическая инфраструктура. По его словам, удары ВС РФ по тыловым объектам противника – гарантированное снижение его военного потенциала.
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