ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана

Фото: сайт Минобороны РФ
Старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что ВКС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва», — цитирует издание слова собеседника.
Он добавил, что также авиаударам со стороны России подверглись позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ.
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Диана Аванесян