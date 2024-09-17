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ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

17 сентября 2024, 14:28

Видео: Минобороны России

ВКС России авиаударом ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ около Звановки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что российские войска ударили по пункту временной дислокации одного из подразделений украинской армии в районе Звановки на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.

В результате удара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение здания, используемое украинскими военными. Потери ВСУ составили свыше 20 человек личного состава армии и четыре единицы автомобильной техники.



Ранее американская газета WSJ, ссылаясь на данные западной разведки, сообщило, что потери ВСУ с начала конфликта составили около 480 тысяч человек, включая раненых.

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Раскрыто отношение руководства ВСУ к вторжению в Курскую область
Politico: Залужный и ряд командиров ВСУ выступали против атаки в Курской области
17 сентября 2024, 14:57

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и ряд высокопоставленных командиров украинской армии выступали против идеи вторжения в Курскую область, когда ее предложил Зеленский. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на военных чиновников Украины. Отмечается, что многие относились к такому предложению скептически и называли его авантюрой.
«Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к <...> нападению на Россию», — указано в материале.
По словам источников газеты, Залужный критиковал идею Зеленского за то, что в плане лидера киевского режима не указаны дальнейшие действия после пересечения границы России, однако Зеленский так и не смог четко аргументировать свою позицию.
«Он (Залужный — прим.ред.) считал, что это авантюра», — цитируют одного из военных чиновников.
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Украинский военкор Кириенко: ВСУ критически не хватает мин
17 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный корреспондент Юлия Кириенко пишет, что ВСУ испытывают снарядный голод, им не хватает мин, передает украинское издание «Страна».
«ВСУ на третий год войны критически не хватает мин, хотя склады ими забиты. Командиры все чаще говорят об угрозе потери Покровска, Селидово и Угледара. Но не только из-за нехватки солдат, но и мин», — пишет Кириенко.

Она также передала слова одного из командиров ВСУ на Покровском направлении, который рассказал, что на бригаду им дают 10 мин 120-мм на неделю. По словам солдат ВСУ, такой ситуации с минами, как сейчас, не было никогда. Журналистка подчеркнула, что украинские производители говорят, что у них отлажено производство и «склады трещат», но «государство не заказывает».

При этом Кириенко добавила, что с артиллерийскими снарядами ситуация в ВСУ получше.

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В Суджу прибыли десятки иностранных инструкторов ВСУ
Алаудинов: несколько десятков иностранных инструкторов ВСУ прибыли в Суджу
17 сентября 2024, 13:29

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

В Судже Курской области зафиксировано появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
«Они (иностранные инструкторы – ред.) фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. Несколько десятков иностранцев», — сказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области было уничтожено большое количество пехоты Вооруженных сил Украины, которая предпринимала попытки закрепиться на нескольких участках суджанского направления.

Помимо этого, по его словам, на суджанском направлении бойцы спецназа сбили несколько БПЛА, уничтожили самоходную артиллерийскую установку и машину. Он добавил, что боевики пытаются прорваться на направлении Веселого, однако несут потери.

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ВС РФ уничтожили основные логистические автомагистрали ВСУ под Покровском
17 сентября 2024, 11:45

Фото: iStock/SDubi

ВС РФ уничтожили ударами авиабомб ключевые логистические автомагистрали для ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вокруг города теперь практически отсутствует какая-либо логистика. В силовых структурах пояснили, что красноармейская агломерация граничит с Днепропетровской областью, также дороги из Красноармейска вели в Димитров (Мирноград) и Родинское. И далее был путь на Константиновку и Славянск. В настоящее время все они пути перерезаны.

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Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Медведев: Запад не ограничивает Киев в ударах вглубь России оружием НАТО
17 сентября 2024, 11:44

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не ограничивает Киев в ударах вглубь России оружием НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В публикации заместитель председателя Совета безопасности РФ обратил внимание на высказывания западных представителей по поводу ударов по России. По его словам, в последнее время Джонсон, Боррель и другие западные политики, активно призывают к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО.

Медведев пояснил, что Российской Федерации необходимо тщательно готовиться к их отражению.

Американский лидер Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

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Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
17 сентября 2024, 11:28

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Идет седьмой день российского контрнаступления в Курской области. Армия России выдавливает противника из российских сел, тем не менее противник не оставляет попыток атаковать наши подразделения. Тем временем штурмовые группы прорываются к центру Торецка и пытаются окружить Угледар.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 17 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Украинские боевики не прекращают попытки продвинуться в Глушковском районе, атакуя позиции ВС РФ близ Краснооктябрьского, Веселого и Медвежьего. ВСУ подтягивают резервы и обязательно ударят в районе этого населенного пункта ещё раз.

В Кореневском районе ВС РФ наступают, освобождая российские села. Кроме того, бои идут в расположенной севернее Любимовке. По последним данным, российские бойцы закрепились на окраине села.

В Суджанском районе авиация ВКС России активно работает по выявленным местам концентрации противника близ Правды и в окрестностях Южного. Кроме того, появились и официальные сообщения об освобождении села Борки, после чего штурмовые группы ВС РФ смогли выйти к окраинам Плехово.

Армия России продолжает контрнаступление в Курской области и медленно, но верно выдавливает противника с российской земли.

Покровское направление


Армия России освободила Украинск примерно на 80%. Украинские военные находятся на западной окраине города в районе шахты. Российские бойцы обходят этот вражеский укрепрайон с двух сторон, чтобы взять его в клещи.

При этом армия РФ продвигается в направлении поселка Цукурино. Это последний населенный пункт на дороге Селидово-Курахово.

Также наша авиация и артиллерия продолжает наносить удары по местам скопления противника и его коммуникациям в Покровске и Мирнограде.
Севернее Новогродовки российские силы заняли территорию шахты «Новогродовская» и террикон. В Гродовке тем временем продолжаются бои в центральной и южной частях. Российские войска продвинулись вдоль улиц Школьная и Мирная.

Торецкое направление


На Торецком направлении продвигаемся в центральной части города буквально шаг за шагом, до здания администрации остается не более 500 метров.

Военный аналитик сообщает, что 17 сентября армия России взяла под контроль южную часть микрорайона Забалка.

«С учетом потери ВСУ контроля над Фенольным заводом в Нью-Йорке (Новогородском), теперь у гарнизона ВСУ в Нелеповке нарисовалась явная угроза. С учетом географии района он теперь находится в оперативном окружении», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, штурм Торецка будет следующим шагом ВС РФ на данном направлении.

В Дружбе российские штурмовики продолжают продвигаться в восточной части улицы Дальняя в западной части посёлка.

Угледарское направление


Российские войска ведут бои в районе Угледара. Здесь есть продвижения, однако говорить о значительных успехах пока рано. Тяжелые бои идут в Максимильяновке, где ВСУ хорошо подготовились к обороне Курахово. Ввиду этого быстро взять этот населенный пункт не выйдет. Продолжаются бои в районе Желанного Первого.

Продолжаются наши упорные попытки прорваться в тыл Угледару в районе Водяного и шахты «Южнодонбасская №3». Одновременно с этим продолжаются попытки выйти полями на Богоявленовку. Несмотря на значимые здесь успехи накануне, задача эта еще далеко не решена.

Часовоярское направление


Здесь нашим бойцам удалось формировать канал Северский Донец-Донбасс южнее Часов Яра. Это очень важный шаг, чтобы сформировать охват гарнизона ВСУ в самом городе. Российские войска день за днем улучшают свои позиции.

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#вс рф
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#разведка
#контрнаступление
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Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область
17 сентября 2024, 11:18

Фото: iStock/anmbph

Депутат ГД и генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Вооруженные силы Украины по-прежнему имеют резервы, которые могут быть направлены в Курскую область. Об этом он сообщил в интервью журналистам издания «Чита.ру». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале офицера.
Генерал подчеркнул, что длительность российского контрнаступления будет зависеть от действий Вооруженных сил Украины, поэтому отказался дать прогноз о продолжительности операции. Он также отметил, что на курском направлении есть множество сложностей.

«Здесь много подводных камней», — пояснил Гурулев.

Количество резервов Вооруженных сил Украины офицер оценил как «приличное». Он порекомендовал не проявлять спешки и дать бойцам ВС России выполнять свою работу.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.

Морпехи ВС России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» в упор расстреляли позиции Вооруженных сил Украины в поселке Снагость под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мо
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#всу
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Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео
Морпехи на трофейном «Козаке» в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости
17 сентября 2024, 11:02

Фото: istock/IherPhoto

Морпехи ВС России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» в упор расстреляли позиции Вооруженных сил Украины в поселке Снагость под Курском. Об этом информирует РИА Новости.
Солдат с позывным «Ливадия» 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск «Север» рассказал, что боевая задача была забросить штурмовую группу в поселок Снагость.

По его словам, они прикрывали штурмовые группы на багги. Военный отметил, что на «Козаке» был установлен крупнокалиберный пулемет.

«На скорости мы влетели в саму деревню, влетели во двор, прикрыли крупнокалиберным пулеметом наши штурмовые группы, что им позволило быстро высадиться, занять свои позиции, оттеснить врага, который начал отступать», — сказал он.

Боец добавил, что боевики начали отступать, что позволило штурмовикам легче начать свое продвижение.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.

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#мо
#военные
#украина
#человек
#всу
#солдат
#рф
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Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО
WSJ: ВСУ с начала СВО потеряли около 480 тысяч военных
17 сентября 2024, 10:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

Потери ВСУ с начала конфликта на Украине составили порядка 480 тысяч человек, включая раненых. На данные, полученные западной разведкой, указывает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что в ходе боевых действий травмы различной степени тяжести получили около 400 тысяч бойцов ВСУ. Ещё порядка 80 тысяч бойцов не удалось спасти.

При этом уточняется, что потери украинской армии могут быть гораздо больше, поскольку в настоящее время точный подсчёт невозможен из-за нежелания киевских властей обнародовать данные.

Также авторы статьи указывают на сильное влияние конфликта на демографические показатели Украины. По словам научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований Александра Гладуна, население страны за последние годы резко сократилось с 42 миллионов до 29 миллионов человек. Причинами таких показателей стали массовый выезд жителей из страны и всеобщая мобилизация.

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