ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Видео: Минобороны России
ВКС России авиаударом ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ около Звановки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что российские войска ударили по пункту временной дислокации одного из подразделений украинской армии в районе Звановки на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.
В результате удара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение здания, используемое украинскими военными. Потери ВСУ составили свыше 20 человек личного состава армии и четыре единицы автомобильной техники.
Ранее американская газета WSJ, ссылаясь на данные западной разведки, сообщило, что потери ВСУ с начала конфликта составили около 480 тысяч человек, включая раненых.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили основные логистические автомагистрали ВСУ под Покровском
Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов
Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
В результате удара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение здания, используемое украинскими военными. Потери ВСУ составили свыше 20 человек личного состава армии и четыре единицы автомобильной техники.
Ранее американская газета WSJ, ссылаясь на данные западной разведки, сообщило, что потери ВСУ с начала конфликта составили около 480 тысяч человек, включая раненых.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили основные логистические автомагистрали ВСУ под Покровском
Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов
Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
Анастасия Чинкова